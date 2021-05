Lídři EU podpořili rušení restrikcí, chtějí více vakcín pro chudé země

Brusel - Život v zemích Evropské unie by se v příštích týdnech měl začít pomalu vracet do normálu. Shodli se na tom dnes prezidenti a premiéři členských zemí, podle nichž je podmínkou obezřetného rušení pandemických restrikcí a rychlý postup očkování. Šéfové států a vlád se shodli na nutnosti posílit produkci vakcín, jichž by měla EU více poskytovat chudším zemím. Letos by to mělo být až 100 milionů dávek. Podpořili také co nejrychlejší zavedení takzvaných covidových pasů usnadňujících cesty přes hranice.

Velká část unijních zemí postupně uvolňuje protikoronavirová omezení zavedená během předchozích měsíců, neboť nárůst počtu nakažených covidem-19 zpomaluje. Zvláště jižní státy závislé na příjmech z turistického ruchu naléhají, aby unie do letních prázdnin co nejvíce usnadnila podmínky cestování. Představitelé členských zemí se dnes shodli, že EU by do poloviny června měla změnit současná doporučení k omezením přeshraničních cest. Podmínkou však je, že příznivý vývoj bude pokračovat a že unijní státy nepoleví v očkovací kampani. Řada zemí počítá s tím, že již během prázdnin naočkuje 70 procent dospělé populace, což je cíl stanovený Evropskou komisí.

EU by se podle národních lídrů měla zasadit o zvýšení produkce proticovidových vakcín. To má nejen pokrýt zájem v členských zemích, ale také umožnit větší štědrost navenek. "EU a její členské státy jsou zavázány zrychlit sdílení vakcín s potřebnými zeměmi s cílem darovat jim nejméně 100 milionů dávek do konce roku," shodl se summit. Západní země čelí kritice, že většinu produkce očkovacích preparátů směřují ke svým obyvatelům, zatímco v Africe, Asii či Latinské Americe očkování vázne. Unie podle lídrů také pomůže vyvinout nové kapacity k výrobě vakcín například přímo v afrických zemích.