Lídři EU po schůzce se zástupci Balkánu neoznámili průlom v otázce rozšiřování

Brusel - Dnešní summit Evropské unie a zemí západního Balkánu zřejmě nepřinesl žádný zásadní posun ve vztazích se Severní Makedonií či Albánií, které roky usilují o jednání o přijetí do evropského bloku. Podle některých médií lídři unijních institucí zrušili původně naplánovanou tiskovou konferenci. Žádné závěry z rokování, které trvalo přes tři hodiny, nejsou zatím k dispozici. Evropský parlament podpořil uznání ukrajinské a moldavské kandidatury do EU.

Průlom v otázce balkánských uchazečů o členství v unii se před dnešním jednáním příliš nečekal. Vedle Albánie a Severní Makedonie jsou dlouho oficiálními kandidáty pro vstup do evropského bloku také Černá Hora a Srbsko, jednání však v tomto směru stagnují. Z vyjádření balkánských představitelů před zahájením summitu byla patrná jistá frustrace kolem průtahů, zatímco Ukrajina a Moldavsko míří k rychlému udělení kandidátského statusu.

Jednání s lídry šestice balkánských zemí skončilo asi o dvě hodiny později oproti původnímu plánu, přičemž nenásledovala žádná společná deklarace unijních špiček. Avizovaná tisková konference předsedy Evropské rady Charlese Michela, šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona byla zrušena, uvedli zpravodaj televize France 24 Dave Keating a srbská tisková agentura Beta. Podle informací Keatinga byli balkánští lídři z vývoje značně rozladění.

Například Severní Makedonie je oficiálním kandidátem členství v EU od roku 2005, její snahy ovšem narážejí na odpor Bulharska, které vzhledem k jednomyslnému rozhodování EU v zahraničněpolitických otázkách může věc blokovat. Albánský premiér Edi Rama dnes situaci označil za ostudu.

Bulharský premiér Kiril Petkov, který se mezitím potýká s vnitropolitickou krizí, ráno avizoval, že stažení bulharského veta dnes nepřijde. Naznačil však, že do budoucna takový krok nevylučuje, přičemž mluvil také o takzvaném francouzském návrhu řešení sporu mezi Sofií a Skopjí. V dokumentu zveřejněném bulharskými médii Paříž navrhuje, aby Skopje vtělila zmínku o Bulharech coby konstitutivním národu do své ústavy a zavázala se k "ochraně práv menšin" v Severní Makedonii.

Sofia opakovaně uplatňovala veto kvůli sporům se Skopjí v otázkách jazyka a kultury, které podle Bulharů mají bulharské kořeny. Podle severomakedonských představitelů ovšem národní identita Makedonců nemůže být předmětem diskuse. Bulharsko také žádá silnější záruky práv pro svou menšinu žijící v Severní Makedonii.

Šance na stažení bulharského veta se tento týden zvýšily poté, co ve středu lídr opozice Bojko Borisov oznámil, že jeho strana GERB návrh v Národním shromáždění podpoří. Skopje ovšem k francouzskému návrhu přistupuje zdrženlivě. Prezident Stevo Pendarovski se připojil k volání opozice po tom, aby Severní Makedonie dostala od Bulharska jasné záruky, že půjde o poslední požadavek na její cestě do EU.

EP podpořil uznání ukrajinské a moldavské kandidatury do EU

Členové Evropského parlamentu se dnes jasnou většinou vyslovili pro to udělit Ukrajině a Moldavsku status kandidátské země pro vstup do Evropské unie. Krok přišel několik dní poté, co uznání kandidatury obou zemí doporučila Evropská komise. Její stanovisko by dnes mohli potvrdit lídři členských zemí unie, kteří o těchto věcech rozhodují.

V EP příslušné usnesení podpořilo 529 poslanců, zatímco 45 jich bylo proti a 14 se zdrželo. Europarlament tak vyzval unijní lídry, aby „neprodleně“ udělili Ukrajině a Moldavské republice status kandidátských zemí EU. V případě Gruzie by podle EP měli stejný krok učinit až poté, co vláda kavkazské země splní podmínky vytyčené komisí v nedávném stanovisku.

Ukrajina podala přihlášku do EU 28. února, tedy těsně po invazi ruských vojsk, která stále pokračují v útocích a okupaci části sousední země. Moldavsko a Gruzie se přidaly o několik dní později. Jakákoli rozhodnutí v tomto směru činí zástupci členských zemí unie, přičemž musí být jednomyslná. Komise a parlament mají pouze poradní funkci.