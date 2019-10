Lídři EU na summitu potvrdili jmenování Lagardeové do čela ECB

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes na summitu v Bruselu potvrdili jmenování Francouzky Christine Lagardeové šéfkou Evropské centrální banky (ECB). Itala Maria Draghiho nahradí bývalá generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) k 1. listopadu. Lagardeová uvedla, že chce ve funkci udržet v eurozóně stabilní ceny a bezpečné banky.

Lagardeovou nominovali do čela ECB šéfové států a vlád EU na summitu na počátku letošního července, kdy vybrali jako kandidátku na předsedkyni Evropské komise také Ursulu von der Leyenovou. V polovině září souhlasil se jmenováním někdejší francouzské ministryně financí Evropský parlament.

Lagardeová by měla v čele ECB působit osm let. Mandát může vykonávat pouze jednou.

Za jmenování do nové funkce Lagardeová lídrům EU na twitteru poděkovala. "Těším se, že budu spolupracovat s talentovanými zaměstnanci ECB, abychom udrželi ceny v eurozóně stabilní a banky bezpečné," uvedla.

ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a rozhoduje o měnové politice Evropské unie, mimo jiné o úrokových sazbách.

Začala druhá část summitu EU, jednat se bude o rozpočtu i klimatu

S hodinovým zpožděním dnes začala druhá část dvoudenního summitu zemí Evropské unie v Bruselu. Na programu dnešního jednání, kterého se účastní i předsedkyně budoucí Evropské komise Ursula von der Leyenová, je mimo jiné debata o víceletém rozpočtu EU či o strategických prioritách na příštích pět let. Prezidenti a premiéři zemí evropské sedmadvacítky budou hovořit také o boji s klimatickými změnami.

Podle von der Leyenové, která hovořila s novináři před dnešním jednáním, jsou názory na podobu rozpočtu pro období 2021-2027 "velmi rozdílné". "Bude to ještě hodně práce," zdůraznila. Důležité podle ní ovšem je, že bude posílena "modernizační část" rozpočtu, která zahrnuje boj s klimatickými změnami, inovace, digitalizaci či vědu a vývoj. Investice do těchto oblastí totiž "Evropu posunou kupředu", řekl nástupkyně Jeana-Claudea Junckera v čele unijní exekutivy.

Rok a půl poté, co komise přišla s návrhem rozpočtu, nepřekonaly unijní země neshody v názorech na jeho celkovou výši i na objem peněz určených na jednotlivé priority. Německo a několik převážně severských zemí chce prosadit snížení rozpočtu z navrhovaných 1,11 procenta hrubého národního důchodu na jedno procento. To se nelíbí zemím z východu unie včetně Česka, které chtějí vyšší rozpočet a usilují o co největší objem peněz do fondů soudržnosti.

Prezidenti a premiéři evropského bloku budou jednat také o strategických prioritách pro další léta. Jednou z nich je boj s klimatickými změnami, kterému dnes budou lídři věnovat zvláštní pozornost. O konkrétním zvýšení závazků však rozhodovat nebudou.

Dnešní část summitu začala zhruba s hodinovým zpožděním oproti plánu. Šéfové států a vlád dlouho do noci jednali situaci na severu Sýrie po turecké ofenzivě, ale především o rozšiřování EU. Na zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií se ovšem summit nakonec neshodl. Obě balkánské země přitom splnily podmínky, které jim unie stanovila.