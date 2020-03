Lídři EU na dálku jednají o dalším boji proti koronaviru

Brusel - Sedmadvacet prezidentů a premiérů zemí Evropské unie dnes odpoledne zahájilo již třetí videosummit věnovaný boji proti koronaviru a jeho ekonomickým dopadům. Političtí vůdci včetně českého premiéra Andreje Babiše na dálku jednají o dalších krizových opatřeních. Ve společném prohlášení chtějí mimo jiné vyzvat Evropskou komisi, aby připravila celounijní plán hospodářského zotavení v době po ústupu pandemie.

"Budeme i nadále rozhodně reagovat na vyvíjející se situaci a bojovat s krizí. Musíme mobilizovat veškerou svou energii, abychom ochránili naše občany a pomohli našemu zdravotnictví," uvedl před začátkem jednání předseda Evropské rady Charles Michel.

Šéf unijních summitů rozdělil dnešní jednání do pěti oblastí, v nichž by mohla EU v příštích dnech a měsících lépe koordinovat svou činnost. Vedle lepší organizace hraničních kontrol či solidárnějšího sdílení ochranných pomůcek se budou bavit o podpoře výzkumu, dalších hospodářských stimulech či přepravě občanů EU ze států mimo unii.

Podle návrhu společného prohlášení by lídři měli podpořit například zrušení všech zákazů vyvážet ochranné pomůcky v rámci jednotného unijního trhu. Vyslovit by se měli i pro urychlené zavedení "zelených pruhů" pro kamiony na hranicích, které mají zajistit plynulé zásobování obchodů, či pro zajištění volného pohybu pro lidi pracující nedaleko za hranicemi své země.

Videokonference, do níž se zapojila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéfové dalších institucí, by měla skončit přibližně v 18:00 SEČ.

Hrstka europoslanců debatuje o koronaviru, hlasování bude dálkové

Jen několik desítek poslanců dorazilo dnes osobně do bruselského sídla Evropského parlamentu, který večer čeká dálkové hlasování o návrzích ke zmírnění dopadů koronavirové krize. Parlament v rámci prevence šíření nákazy vůbec poprvé umožnil zákonodárcům hlasovat elektronicky. Většina politiků toho využije a pošle své hlasy e-mailem ze svých domovských zemí.

Předseda parlamentu David Sassoli na začátku schůze podotkl, že demokratické instituce musí pokračovat v práci i v mimořádných podmínkách. "Samozřejmě jsme museli zpomalit. Ale nemohli jsme zastavit, protože demokracie nemůže být ani uprostřed tak dramatické krize odložena," prohlásil na úvod jednání Sassoli. Italský politik teprve tento týden ukončil čtrnáctidenní karanténu, do níž se preventivně uchýlil po návštěvě své rodné země.

Poslanci věnovali úvod jednodenní plenární schůze debatě o tom, jak má Evropa co nejúčinněji reagovat na šíření nemoci COVID-19 a jak se vyrovnat s jejími očekávanými bezprecedentními hospodářskými dopady.

Politici hlavních parlamentních skupin většinou ocenili kroky, které tento měsíc zavedla či navrhla Evropská komise, jako například společný nákup ochranných prostředků pro unijní země či možnost využití kohezních peněz ke zmírnění následků pandemie. "Potřebujeme ale jít ještě dál. Potřebujeme lokální zdroje pro zdravotnictví, abychom mohli bojovat s koronavirem. Potřebujeme zajistit volný pohyb zboží a léků přes hranice. Potřebujeme zajistit důchody a platy," prohlásil zástupce nejsilnější lidovecké frakce Esteban Gonzáles Pons.

Do debaty se mohou zapojit pouze poslanci přítomní v sále. Řada z nich ocenila práci zdravotníků a představitelů dalších profesí, kteří denně nasazují své zdraví při záchraně životů či zajištění chodu společnosti. Velká část poslanců dala najevo podporu trojici opatření, o nichž budou večer hlasovat.

Očekává se, že EP bez problémů schválí vznik nouzového fondu, který členským zemím dá možnost přesunout celkem 37 miliard eur (asi bilion korun) z nevyužitých peněz kohezní politiky do zdravotnictví či na pomoc zasaženým firmám. Druhý návrh se týká využití až 800 milionů eur z fondu běžně určeného pro následky přírodních pohrom. Třetí úprava má umožnit aerolinkám, aby v době nulové poptávky po leteckém spojení nemusely zbytečně využívat své odletové časy na letištích.

Někteří poslanci dopředu kritizovali způsob dnešního hlasování, při němž budou muset vytisknout formulář se třemi volbami, podepsat ho a naskenovaný do hodiny odeslat zpět. Několik politiků tvrdilo, že nemají v dosahu tiskárnu, a požadovalo, aby parlament napříště umožnil volit pomocí elektronického podpisu. Dnešní distanční hlasování patrně není poslední, neboť vedení parlamentu tuto výjimečnou proceduru povolilo až do července. K řádnému plenárnímu jednání ve Štrasburku by se měl EP sejít nejdřív v září.