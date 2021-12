Lídři EU jednají s vůdci postsovětských zemí o podpoře i ruské hrozbě

Brusel - Přesvědčit lídry pětice postsovětských států o trvající podpoře jejich evropského směřování chtějí prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na vrcholném jednání, které dnes odpoledne začalo v Bruselu. Vrcholní představitelé Ukrajiny, Moldavska či Gruzie dali před schůzkou najevo, že usilují o co nejrychlejší vstup do EU, zatímco Arménie a Ázerbájdžán chtějí volnější svazek. Čtyři roky od posledního summitu se zeměmi Východního partnerství se hodlá evropský blok postavit za své partnery ve sporech s Ruskem, ne jim však slíbit členství. Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl obnovení rozhovorů s Moskvou a Kyjevem v rámci takzvané normandské čtyřky.

"Jakékoli porušení územní integrity přijde velmi draho, a v tomto se jednomyslně shodneme s našimi evropskými partnery," vzkázal dnes Moskvě německý kancléř Olaf Scholz, který do Bruselu přijel na svůj první summit v nové funkci. Stejně jako on dávala řada dalších lídrů najevo, že unie je připravena přijmout tvrdé ekonomické sankce, pokud by Rusko využilo vojáky a techniku shromážděné u ukrajinských hranic a napadlo by svého souseda.

Scholz a Macron se na okraj jednání sešli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který žádá EU o větší bezpečnostní záruky kvůli obavě z Ruska. "Potřebujeme najít udržitelné řešení situace v Donbasu. Německo a Francie v tomto smyslu budou pokračovat v rolích prostředníků v normandském formátu," uvedl po jednání na twitteru Macron s odkazem na možnost zprostředkování nových kontaktů mezi Ukrajinou a Ruskem.

Kyjev má v poslední době s Berlínem několik sporných bodů, na něž nepřímo narážel Zelenskyj, když po jednání na twitteru uvedl, že chce prohloubit spolupráci s Německem v energetice a obraně. Obě země se liší v postojích k projektu ruského plynovodu Nord Stream 2, který obchází Ukrajinu. Ukrajinská vláda dala nedávno rovněž najevo zklamání, že Německo zablokovalo dodávky zbraní NATO Kyjevu.

Zelenskyj se přitom netajil tím, že řadu problémů včetně ruské hrozby by jeho zemi pomohla vyřešit integrace do západních struktur. "Našim cílem je plné členství v Evropské unii," prohlásil dnes ukrajinský prezident, který se krátce před summitem sešel spolu s kolegy z Moldavska a Gruzie s některými unijními lídry včetně českého premiéra Andreje Babiše. Ve čtvrtek Zelenského v Bruselu čeká také schůzka s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Evropský blok přitom s ohledem na ruský vliv v oblasti chystá pro státy další investice v řádech miliard eur a chce pokračovat ve volném obchodu či vstřícném vízovém režimu.

Návrh společného závěrečného prohlášení hovoří o "uznání evropské aspirace" východních partnerů EU, v praxi se však od posledního summitu jejich plné členství příliš nepřiblížilo.

Na rozdíl od poslední vrcholné schůzky před čtyřmi lety chybí dnes v Bruselu zástupce Běloruska. Minsk své členství ve Východním partnerství letos přerušil kvůli tomu, že autoritářský vládce Alexandr Lukašenko čelí unijním sankcím za manipulaci voleb, potlačování opozice a snahu svážet migranty k hranicím EU. Unijní diplomacie původně uvažovala o tom, že na summit pozve zástupce běloruské opozice, nakonec však zůstala běloruská židle prázdná.

