Lídři EU hledají shodu v přístupu k Turecku a Bělorusku

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes odpoledne v Bruselu zahájili vrcholnou schůzku, na níž se pokusí sjednotit rozdílné pohledy svých států na vztahy s Tureckem a na další zahraničněpolitická témata. Předseda Evropské rady Charles Michel krátce před začátkem summitu prohlásil, že evropský blok hodlá usilovat o stabilitu ve východním Středomoří a chce se postavit za své členy Řecko a Kypr. Ostrovní stát přitom blokuje přijetí sankcí vůči běloruskému režimu a svůj souhlas podmiňuje podporou tvrdšího přístupu vůči Turecku, což je krok, se kterým řada unijních zemí váhá.

"Chceme více stability a předvídatelnosti. Zcela solidárně stojíme za Řeckem a Kyprem," řekl při příchodu na dnešní jednání Michel, který unijním summitům předsedá. Naznačil tím, že se bude snažit lídry EU přimět k větší podpoře středomořských členů společenství. Schválení přímých postihů vůči Turecku se však podle diplomatů čekat nedá.

Nikósie požaduje potrestání lidí a společností odpovědných za průzkumnou tureckou těžbu u kyperského pobřeží, což však odmítá řada unijních států včetně předsednického Německa.

"Chci zdůraznit, že naše vztahy s Tureckem jsou přirozeně velmi složité a že přes všechny komplikace je ve velkém zájmu Evropské unie rozvíjet skutečně konstruktivní vztahy," prohlásila krátce před jednáním německá kancléřka Angela Merkelová.

Její země spolu s některými dalšími státy včetně Česka chce předejít zhoršení vztahů s partnerem v NATO, který v rámci migrační dohody pomáhá brzdit příliv běženců do Evropy. K dialogu EU s Ankarou krátce před summitem vyzývali i někteří turečtí vládní politici.

Zatímco řecký premiér Kyriakos Mitsotakis dal před summitem najevo vůli vyzvat Ankaru k dialogu, kyperský prezident Nikos Anastasiadis naznačil, že nehodlá ustoupit od tvrdšího požadavku.

"Očekávám, že Evropská rada zaujme výrazný a rozhodný postoj, který ukončí diplomacii válečných lodí," napsal Anastasiadis před jednáním na twitteru v narážce na vojenské patroly ve Středomoří.

Lídři zejména pobaltských států naproti tomu před začátkem vrcholné schůzky vyzývali k tomu, aby summit schválil sankce proti běloruským představitelům, na nichž se státy s výjimkou Kypru shodly již před měsícem. Pokud se však nepodaří státníkům zlomit kyperské veto příslibem tvrdšího postoje k Turecku, patrně se shodnou pouze na výzvě k ukončení násilností vůči běloruským demonstrantům a k uspořádání nových voleb.

EU by měla potrestat i Lukašenka, řekl Babiš

Evropská unie by měla na běloruský sankční seznam zařadit i autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Před začátkem dnešního unijního summitu to řekl český premiér Andrej Babiš. Prezidenti a premiéři unijních zemí by podle něj neměli spojovat reakci na vývoj v Bělorusku s postihy vůči Turecku, což požaduje Kypr. Kyperský prezident, jehož země jako jediná blokuje sankce vůči běloruským představitelům, však dal najevo, že na vrcholné schůzce nehodlá ustoupit.

Unijní diplomacie připravila seznam čtyř desítek činitelů odpovědných za volební manipulace a násilné potlačování protestů v Bělorusku. Mezi lidmi, jimž chce evropské společenství zmrazit majetek a zakázat vstup na své území, však Lukašenko zatím nefiguruje.

"Ty sankce by měly být uvaleny právě na něj, protože on je tím, kdo dělá násilí na Bělorusech," řekl dnes českým novinářům v Bruselu Babiš. Část států zatím Lukašenkovo zařazení na seznam blokuje, neboť by to podle nich zkomplikovalo možný dialog s Minskem. S ohledem na Lukašenkův trvající tvrdý přístup k opozici a odmítání jakýchkoli ústupků však podpora pro jeho potrestání mezi unijními státy stoupá.

Podle diplomatů je však nereálné, že by se jakékoli sankce podařilo schválit na začínajícím summitu. Kyperský prezident se podle zdrojů agentury Reuters den před summitem sešel s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, kterého ujistil o tom, že trvá na podpoře sankcí vůči Turecku výměnou za souhlas s těmi běloruskými.

Kypr za podpory Řecka, Francie či Rakouska navrhuje potrestat lidi a společnosti odpovědné za průzkumnou tureckou těžbu poblíž kyperských břehů. Další země včetně předsednického Německa ovšem nechtějí zhoršení vztahů s partnerem v NATO, který v rámci migrační dohody pomáhá brzdit příliv běženců do Evropy. K dialogu EU s Ankarou krátce před summitem vyzývali i někteří turečtí vládní politici.

"Konflikt Kypru s Tureckem bychom měli řešit odděleně...Obávám se, že sankce by nebyly dobré řešení," prohlásil dnes Babiš.