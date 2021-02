Lídři EU chtějí urychlit očkování i průjezd kamionů přes hranice

Brusel - Evropská unie musí co nejdříve urychlit schvalování, výrobu a distribuci vakcín proti covidu-19, aby očkování mohlo po počátečních problémech nabrat tempo. Shodli se na tom dnes prezidenti a premiéři unijních zemí, podle nichž jsou vzhledem k epidemiologické situaci dále nutná přísná omezení. Restrikce na hranicích by však podle jejich společného prohlášení neměly bránit plynulosti nákladní dopravy.

Lídři také chtějí během příštích tří měsíců připravit podmínky pro vytvoření společného očkovacího certifikátu usnadňujícího lidem cestování.

"Epidemiologická situace je stále vážná a dále ji komplikují nové varianty (viru). Proto musíme pokračovat v přísných omezeních a zároveň zesílit snahu o rychlejší získávání vakcín," uvedli šéfové států a vlád v přijatém prohlášení.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po rokování prohlásila, že jednání s firmami jsou na dobré cestě a že je pro sedmadvacítku unijních zemí reálné splnit Bruselem dříve stanovený cíl, tedy naočkovat do konce léta 70 procent dospělých obyvatel. "Pokud se podíváte na čísla, jsme optimisté co se týče naší kapacity dosáhnout tohoto cíle," řekla novinářům von der Leyenová.

Během videokonference prezentovala lídrům údaje, podle nichž unijní země do konce března dostanou okolo 100 milionů očkovacích dávek, ve druhém čtvrtletí by však měl proud vakcín do EU výrazně zrychlit a do konce června by mohlo přibýt dalších téměř 500 milionů. Potvrzených je z nich však zatím jen necelá polovina a i vzhledem k problémům s doručováním vakcín zejména od společnosti AstraZeneca jsou někteří politici ohledně dosažení zmíněného cíle skeptičtí. Šéf britsko-švédské společnosti Pascal Soriot dnes v debatě s europoslanci prohlásil, že věří tomu, že firma ve druhém čtvrtletí splní své závazky k unii, které má dodat 180 milionů dávek.

Lídři dnes ve snaze urychlit vakcinaci také vyzvali komisi k větší podpoře vzájemné spolupráce výrobců očkovacích látek a k usnadnění dodávek surovin potřebných pro jejich produkci, jejíž nedostatečná velikost je hlavní příčinou pomalého rozjezdu celounijní očkovací kampaně.

Země také sjednotily svůj pohled na přiměřenost kontrol na hranicích. Političtí vůdci se shodli, že přes přísná cestovní omezení musí fungovat plynulý provoz nákladní dopravy. V současnosti se přitom kvůli testům požadovaným Německem tvoří fronty kamionů na jeho hranicích s Českem a Rakouskem.

"Rázně jsem doporučila, aby země dbaly na dodržování zelených pruhů pro kamiony," prohlásila po jednání šéfka komise Ursula von der Leyenová s odkazem na pruhy pro rychlý průjezd nákladní dopravy přes hranice. Podle diplomatického zdroje Hospodářských novin německá kancléřka Angela Merkelová na jednání přislíbila, že testování řidičů kamionů její země zruší.

Vůdci unijních zemí se dnes podle von der Leyenové shodli také na tom, že chtějí do tří měsíců připravit parametry jednotného digitálního očkovacího certifikátu. Jednotný pohled však zatím stále nemají v tom, zda by měl lidem usnadňovat cesty přes hranice a pomoci před letní sezónou po roce strádání oživit turistický ruch. Zatímco jihoevropské země či například Rakousko "vakcinační pasy" prosazují, Německo či Francie jsou opatrnější a zdůrazňují, že jejich případné zavedení nesmí diskriminovat neočkované osoby.