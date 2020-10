Lídři EU chtějí dohodu s Británií, odmítají zásadní ústupky

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes v Bruselu zahájili summit, který má určit další směr zatím bezvýsledných jednání o vztazích s Británií po jejím odchodu z evropského bloku. Obě stranám se rychle krátí čas a političtí vůdci unijních států se před začátkem dnešní schůzky shodovali, že stále věří v dohodu, k níž jsou však potřeba ústupky z britské strany. Londýn má opačný názor. Očekává se, že summit vyzve k intenzivnějším jednáním o sporných bodech, ale i k přípravě na možný rozchod bez dohody.

"Chceme dohodu, ale také chceme hájit rovné podmínky hry. Je to otázka férovosti, je to otázka pracovních míst a integrity našeho jednotného trhu," řekl krátce před vrcholnou unijní schůzkou předseda Evropské rady Charles Michel. Politik předsedající summitům narážel na jedno z nedořešených témat, kterým jsou pravidla hospodářské soutěže, kde se EU obává možné konkurenční výhody pro britské firmy. Obě strany zatím nedokázaly sblížit své postoje ani v dalších dvou tématech, jimiž jsou dohled nad řešením sporů a práva na rybolov v britských vodách.

Britský ústupek v poslední zmíněné otázce označuje za vyloučený vláda premiéra Borise Johnsona, pro něhož bylo "opětovné získání kontroly" nad britskými vodami jedním z témat kampaně za odchod země z evropského bloku. Šéf unijních vyjednávačů Michel Barnier, který dnes informuje národní lídry o aktuálním průběhu a dalších vyhlídkách rozhovorů s Brity, se v posledních dnech marně snažil pobřežní země EU přimět ke vstřícným krokům vůči Británii.

"Naši rybáři nebudou v žádném případě obětováni pro brexit," řekl médiím při příchodu na summit francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož země odmítá jakékoli změny v současných pravidlech přístupu do britských vod. Francie patří do skupiny několika pobřežních zemí, které mají zatím ve své neústupnosti jednotnou podporu ostatních států. Pokud se Barnierovi nepodaří vyjednat takové podmínky, které by Paříži vyhovovaly, je Francie podle Macrona připravena na rozchod s Británií bez dohody.

Ten by nastal v případě, že by obě strany nedospěly ke shodě v nejbližších týdnech, aby dohodu do konce roku stihly schválit národní parlamenty i Evropský parlament. Někteří politici hovoří jako o mezním termínu pro rozhovory s Británií o listopadu, jiní až o polovině prosince. Johnson sice chtěl mít o osudu dohody původně jasno už při dnešním summitu, Londýn však již dal najevo, že ani kvůli protahujícím se jednáním britští vyjednavači od stolu neodejdou.

Unijní lídři budou dnes hovořit také o zpřísnění klimatických cílů unie k roku 2030. K tomu jsou svolné všechny země a v debatě půjde především o to, jak celkový závazek unie rozpočítat na jednotlivé státy.