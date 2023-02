Lídři EU budou debatovat o Ukrajině či migraci, zavítá mezi ně Zelenskyj

Brusel - Setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dnes dopoledne lídři států Evropské unie zahájí mimořádný summit, jehož tématem je mimo jiné další pomoc zemi, která už téměř rok čelí ruské agresi. Kromě toho budou prezidenti a premiéři debatovat o možnostech omezení rostoucího počtu migrantů mířících do Evropy nebo o podpoře unijní ekonomiky v době masivních státních subvencí ve Spojených státech a Číně. Českou republiku bude na summitu zastupovat premiér Petr Fiala.

Zelenskyj do Bruselu zavítá poprvé od vypuknutí války a podle unijních činitelů bude chtít evropské vůdce přesvědčit k dalším dodávkám zbraní, munice či ke stupňování tlaku na Rusko. Lídři by se měli shodnout na tom, že budou Kyjev podporovat bez ohledu na délku trvání války. Podle navrženého textu závěrů summitu podpoří i Zelenského mírový plán či zřízení mezinárodního centra pro vyšetřování zločinů na Ukrajině. Ocení také reformy Ukrajiny na cestě do EU, avšak nevyjádří se ke konkrétnímu časovému horizontu možného vstupu země do evropského bloku.

Další dvě témata summitu názorově rozdělují členské země výrazně více, než postoje ke konfliktu na Ukrajině. Podle diplomatů se nedá očekávat zásadní shoda v otázce státních subvencí pro firmy tvořící takzvanou zelenou ekonomiku či případném dalším společném zadlužování EU. Plán Evropské komise (EK) počítá s dočasným povolením státní podpory a zřízením nového "fondu suverenity". Lídři jsou ale v pohledu na tyto věci rozděleni a dnes patrně pouze vytyčí směr pro další debaty, které zřejmě potrvají dlouhé měsíce.

Zásadní posun nečekají diplomaté ani u tématu migrace, které unie řeší v souvislosti s rychle rostoucím počtem lidí mířících z Afriky a z Asie do Evropy. Summit se patrně shodne na tom, že by EU měla rychleji a efektivněji navracet odmítnuté žadatele o azyl a k tlaku na mimounijní země využívat například potenciální zpřísnění vízové politiky. V klíčové otázce vzájemné solidarity v přijímání migrantů či vyřizování azylových žádostí, která rozděluje EU již dlouhá léta, však patrně na podstatnou debatu nedojde.