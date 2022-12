Lídři EU a jihovýchodní Asie se budou bavit o obchodu i Rusku a Číně

Brusel - O možném posílení ekonomických vazeb a další spolupráce v době pokračujícího posilování vlivu Číny budou dnes jednat lídři zemí Evropské unie a jihovýchodní Asie. Na prvním společném summitu se budou bavit nejen o možnostech obchodu a investic, ale i o společné podpoře otevřených mezinárodních vztahů a právního řádu s ohledem na hrozbu představovanou Ruskem.

Do Bruselu vedle prezidentů a premiérů 27 unijních zemí dorazí také desítka vůdců Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), jehož členy jsou Indonésie, Filipíny, Vietnam, Barma, Thajsko, Laos, Kambodža, Malajsie, Singapur a Brunej. Oba bloky si summitem chtějí připomenout 45 let spolupráce a vytyčit její směřování do budoucna.

Schůzka bude odrážet současné geopolitické napětí způsobené válkou v Evropě či sílící dominancí Číny ve východní Asii. Podle unijních činitelů budou evropští lídři hledat ujištění, že země asijského společenství jednoznačně odsuzují ruskou agresi a nebudou například Rusku pomáhat obcházet unijní sankce. Na druhé straně se budou snažit dát najevo zájem o větší aktivní účast EU v regionu.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se chystá na summitu představit východoasijskou část investiční iniciativy EU Globální brána (Global Gateway), kterou se EU snaží vyvažovat vliv Číny na poli mezinárodních investic. Český premiér Petr Fiala by za české předsednictví EU měl během jednání podepsat dohody o spolupráci EU s Malajsií a Thajskem.

ASEAN je pro EU po Spojených státech a Číně třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem, objem obchodní výměny loni přesáhl 215 miliard eur (5,23 bilionu korun). Unie má přitom uzavřeny dohody o volném obchodu pouze s Vietnamem a Singapurem.

Výstupem schůzky by mělo být společné prohlášení lídrů, které se má dotýkat jak negativních dopadů invaze na Ukrajinu nebo čínských konkurenčních praktik, tak pozitivního vymezení spolupráce.