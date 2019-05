Lídři chtějí EU rozšířit o západní Balkán, Turecko se vzdaluje

Ilustrační foto - Europoslankyně a volební jednička hnutí ANO ve volbách do Evropského parlamentu Dita Charanzová vystoupila 2. května 2019 v Praze na tiskové konferenci ANO k zahájení kampaně do evropských voleb.

Ilustrační foto - Europoslankyně a volební jednička hnutí ANO ve volbách do Evropského parlamentu Dita Charanzová vystoupila 2. května 2019 v Praze na tiskové konferenci ANO k zahájení kampaně do evropských voleb. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Evropská unie by se podle většiny českých eurovolebních lídrů měla do budoucna rozšířit o státy západního Balkánu, pokud splní vstupní podmínky. Někteří zmínili i Ukrajinu. Naopak Turecko se unii spíše vzdaluje, přestože je adeptem na členství už od roku 1987. V nadcházejících pěti letech ale zřejmě EU nebude počet svých členských zemí zvyšovat. Vyplývá to z odpovědí lídrů parlamentních stran na anketu ČTK.

"Nejblíže EU jsou země západního Balkánu a Ukrajina, pokud se vypořádají s vnitřními problémy. Turecko je dnes nepřijatelné," uvedla Dita Charanzová (ANO). Podle Jana Zahradila (ODS) je na dobré cestě například Srbsko. "V současné době ale v unii nevidím vůli přijímat další členy," sdělil. Ani podle Marcela Kolaji (Piráti) nelze realisticky očekávat rozšíření EU v nadcházejícím volebním období Evropského parlamentu.

"Nebude to nejspíš v době sedmi let, ale potřebujeme stabilní a prosperující země Balkánu, aby byly mimo jiné schopny chránit své hranice v případě migrační krize," uvedl Pavel Poc (ČSSD). Podobný názor má i Jiří Pospíšil (STAN s TOP 09); podle něj je stabilní západní Balkán pro Evropu důležitý i z hlediska bezpečnosti.

Také Pavel Svoboda (KDU-ČSL) pokládá za vhodné přijmout zejména Srbsko a Černou Horu. "Srbsko je pod silným vlivem Ruské federace. Více spolupráce s EU by se mu vyplatilo," míní Jaromír Štětina (ESO). Mezi adepty zmínil Ukrajinu, která má před sebou ještě hodně dlouhou cestu.

"Prosazuji ukončení jednání o členství s Tureckem. Turecko neplní kritéria a potírá základní demokratické principy," uvedl Pavel Telička (Hlas). Podobně se vyjádřili i Charanzová, Poc, Pospíšil a Kateřina Konečná (KSČM), podle níž EU musí před rozšiřováním nejdříve řešit problémy stávajících členských zemí.

SPD chce podle svého lídra Ivana Davida současnou EU nahradit spoluprací národních států Evropy. Podle Víta Jedličky (Svobodní + Radostné Česko) je aktuálnější, které státy EU brzy opustí. "První na řadě je podle mých odhadů po Británii nejspíš Itálie. To výrazně otřese s celým modelem EU," dodal.