Praha - Lídrem kandidátky Starostů a nezávislých (STAN) do evropských voleb bude pravděpodobně současný europoslanec Stanislav Polčák. ČTK to řekl předseda hnutí Petr Gazdík. Podle Gazdíka STAN vyjednává o společné kandidátce s dalšími stranami, například TOP 09. Na kampaň má hnutí připraveno pět až šest milionů korun ze svého rozpočtu. Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. a 25. května 2019.

"Do konce listopadu měly jednotlivé kraje navrhovat své kandidáty. V úterý doporučilo předsednictvo STAN celostátnímu výboru, který bude rozhodovat o podobě kandidátky, aby lídrem kandidátky STAN byl současný europoslanec Stanislav Polčák. Měl nominaci ze všech krajů," uvedl Gazdík.

Podle Gazdíka hnutí oslovilo TOP 09 k vytvoření společné kandidátky. Spolupráci Gazdík předpokládá také se stranou SNK Evropští demokraté. "My intenzivně jednáme s více stranami. Předsednictvo zcela jasně řeklo, že zájmem STAN je vytvořit co nejširší kandidátku," řekl Gazdík.

"Rádi bychom zapojili SNK ED a rádi bychom se bavili s regionálními subjekty, které nás vždy podporovaly. Určitě jsou ve hře další celostátní strany. Mrzí nás, že součástí jednání nebude KDU-ČSL. My jsme je vyzvali již před několika měsíci, abychom vytvořili společnou kandidátku, ale bohužel to KDU-ČSL odmítla. My to respektujeme," řekl. "Pokud by byla kandidátka i s KDU-ČSL, tak může eurovolby vyhrát," doplnil.

O záměru sestavit samostatnou kandidátku pro volby do Evropského parlamentu rozhodl celostátní výbor KDU-ČSL koncem listopadu 2018. V minulosti se mluvilo o možné volební spolupráci lidovců s TOP 09 a se STAN. Všechny tři subjekty patří v Evropském parlamentu do frakce Evropské lidové strany.

Ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v roce 2014, STAN postavil společnou kandidátku s TOP 09. Lídrem kandidátky byl bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer za TOP 09, dvojkou byl současný předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, na třetím místě poslanec za TOP 09/STAN Stanislav Polčák. STAN a TOP 09 spolu dlouhodobě spolupracují.

Evropské volby 2014 v Česku vyhrálo hnutí ANO těsně před TOP 09. Získaly po čtyřech mandátech v Evropském parlamentu, stejný počet měla ČSSD. Komunisté a KDU-ČSL dostali po třech mandátech, ODS dva, Svobodní a STAN jeden. Účast v eurovolbách byla jedna z nejnižších ze všech dosavadních celostátních voleb v Česku. Hlasovat přišlo 18,2 procenta voličů.

Volby do Evropského parlamentu se v ČR budou konat od 24. do 25. května 2019. Česko má zastoupení 21 poslanců.