Lídr španělské ligy Atlético prohrálo v Bilbau a může ho předstihnout Barcelona

Madrid - Fotbalisté Atlética Madrid prohráli ve 32. kole španělské ligy 1:2 v Bilbau a mají v čele tabulky už jen dvoubodový náskok před dvojicí Real, Barcelona. Katalánci dnes díky dvěma gólům Antoineho Griezmanna otočili zápas ve Villarrealu a zvítězili 2:1. Oproti madridským soupeřům mají zápas k dobru.

Atlético prohrávalo v Bilbau od 9. minuty po brance Álexe Berenguera. V 77. minutě dal lídrovi tabulky naději na vyrovnání Stefan Savič, ale místo obratu přišla čtyři minuty před koncem po rohu prudká hlavička obránce Iňiga Martíneze, jenž rozhodl o výhře Athleticu.

Villarreal poslal do vedení Samuel Chukwueze, ale Barcelona ještě do přestávky skóre otočila. Postaral se o to Griezmann, který se poprvé prosadil v 28. minutě a o sedm minut později přidal svůj jedenáctý gól v sezoně.

Villarrealu poté šanci na vyrovnání sebralo vyloučení Manuela Triguerose a katalánský celek se díky vítězství se 71 body dotáhl na Real Madrid, který má však odehráno o zápas víc. Do čela tabulky se Barcelona může posunout v případě čtvrteční výhry nad Granadou.

Na čtvrté příčce je Sevilla, která si doma poradila 2:1 právě s Granadou. Andaluský celek vyhrál popáté za sebou, zajistil si umístění na příčkách zaručujících Ligu mistrů a od vedoucího Atlética ho dělí tři body.

Sevilla zvládla i nezvyklý závěr zápasu, kdy se musela vrátit ze šatny znovu na hřiště. Rozhodčí totiž ukončil utkání po třech místo po čtyřech avizovaných minutách nastavení a zbývající čas nechal dohrát až po protestech Granady.

Výsledky 32. kola španělské fotbalové ligy

Huesca - Getafe 0:2 (20. a 51. Unal), Villarreal - FC Barcelona 1:2 (26.Chukwueze - 28. a 35. Griezmann), FC Sevilla - Granada 2:1 (16. Rakitič z pen., 53. Ocampos - 90. Soldado z pen.), Vigo - Pamplona 2:1 (42. Aspas, 64. Murillo - 76. Torres z pen.), Bilbao - Atlético Madrid 2:1 (9. Berenguer, 86. Martínez - 77. Savič).

Tabulka:

1. Atlético Madrid 33 22 7 4 60:22 73 2. FC Barcelona 32 22 5 5 76:29 71 3. Real Madrid 33 21 8 4 56:24 71 4. FC Sevilla 33 22 4 7 49:26 70 5. San Sebastian 32 13 11 8 50:34 50 6. Betis Sevilla 33 14 8 11 42:45 50 7. Villarreal 33 12 13 8 50:38 49 8. Granada 32 12 6 14 41:53 42 9. Bilbao 32 10 11 11 41:34 41 10. Vigo 33 10 11 12 44:51 41 11. Pamplona 33 10 10 13 31:39 40 12. Levante 33 9 11 13 38:46 38 13. Cádiz 33 9 10 14 28:49 37 14. Valencie 33 8 12 13 41:48 36 15. Getafe 33 8 10 15 26:39 34 16. Alavés 33 7 10 16 28:49 31 17. Elche 33 6 12 15 29:49 30 18. Valladolid 32 5 14 13 29:43 29 19. Huesca 33 5 12 16 31:50 27 20. Eibar 32 4 11 17 23:45 23