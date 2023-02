Lídr SP Odermatt porazil favorita Kildeho a je mistrem světa ve sjezdu

Courchevel (Francie) - Švýcarský lyžař Marco Odermatt ovládl sjezd na mistrovství světa a navázal na sobotní překvapivý triumf krajanky Jasmine Fluryové. Lídr Světového poháru v Courchevelu porazil o 48 setin favorizovaného Nora Aleksandra Aaamodta Kildeho a získal svou první světovou medaili. Třetí skončil Kanaďan Cameron Alexander. Žádný český lyžař ve sjezdu nestartoval.

Olympijský vítěz v obřím slalomu Odermatt se pravidelně mezi elitou prosazuje i ve sjezdech, ale výhra mu unikala. Po sedmi druhých místech v SP se dočkal triumfu v tom nejdůležitějším závodě této sezony. Lehce ztratil jen v úvodu tratě, v dalších pasážích měl první nebo druhý čas. Se startovním číslem deset se usadil v křesle pro vedoucího závodníka a čekal, zda se po čtvrtém místě v superobřím slalomu dostane na stupně vítězů.

Nakonec z toho byl světový titul. "Pro mě to byla perfektní jízda, možná nejlepší sjezd, jaký jsem kdy předvedl," radoval se Odermatt. Nestačil na něj ani vítěz pěti sjezdů v aktuální sezoně SP Kilde, jenž byl stejně jako ve čtvrtečním superobřím slalomu stříbrný. Když Kilde projel cílem, v očích jeho švýcarského rivala a kamaráda se zaleskly slzy štěstí. "Měli jsme spolu další skvělou bitvu. Ale vyhrát může jenom jeden. On by si taky zasloužil zlatou medaili, ale dneska se to přiklonilo na mou stranu," řekl Odermatt.

Třicetiletý Kilde vyhrál už dvacet závodů Světového poháru, ale na první velké seniorské zlato pořád čeká. Dvě medaile má i z loňských olympijských her v Pekingu, kde skončil druhý v kombinaci a třetí v super-G. "Dal jsem do toho maximum, ale jako favorit jste pod velkým tlakem. Věděl jsem, že Odermatt zajel něco opravdu, opravdu dobrého. Snažil jsem se do toho šlapat, co to šlo. Zpackal jsem několik oblouků a přišlo mě to draho. Ale pořád je to neuvěřitelné a cítím se super. Určitě budeme s Marcem bojovat ve zbytku sezony a já se ho budu pokoušet porážet," řekl Kilde.

Ze životního úspěchu se radoval pětadvacetiletý Alexander, který ve Světovém poháru zazářil jen výhrou ve sjezdu v Kviftjellu loni v březnu. Po zlatu Jamese Crawforda ze superobřího slalomu se postaral o další překvapivý cenný kov pro Kanadu. "Jsem nadšený z toho, jak jsem se k tomu dnes postavil. Udělal jsem pár chyb, ale to se někdy stává. Snažil jsem se to celou dobu mačkat, nepřemýšlet a prostě jet. Když k tomu přistupujete takhle, je to rychlé," ocenil.

Naopak se nedařilo obhájci titulu Vincentu Kriechmayrovi z Rakouska, který ztratil na vítězného Odermatta 1,16 sekundy a obsadil jedenáctou příčku.

Muži - sjezd: 1. Odermatt (Švýc.) 1:47,05, 2. Kilde (Nor.) -0,48, 3. Alexander (Kan.) -0,89, 4. Schwarz (Rak.) -0,93, 5. Crawford (Kan.) -1,01, 6. Muzaton (Fr.) -1,08.