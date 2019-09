Lídr Satoranský staví týmový úspěch nad osobní statistiky

Šanghaj - Ve středečním čtvrtfinále basketbalového mistrovství světa proti Austrálii chyběl Tomáši Satoranskému jediný doskok k tomu, aby jako první hráč v historii šampionátů zaznamenal triple double. Sedmadvacetiletého lídra českého celku ale mnohem víc než uniklý statistický milník mrzela porážka. Dravý rozehrávač, který se velkou měrou zasloužil o senzační české tažení, jednoznačně staví tým nad osobní bilanci.

"Statistiky jdou na tomto turnaji úplně na vedlejší kolej. Nejdůležitější je to, co se nám podaří s týmem," řekl v průběhu šampionátu Satoranský, jenž v nové sezoně NBA vymění Washington za Chicago. "Tomášovi je fuk, kolik má bodů. Jasně, je to lídr a srdce týmu, ale nestará se o čísla. To ho činí tím, kým je," uvedl trenér českého mužstva Ronen Ginzburg.

Satoranský v Číně vykazuje skvělá čísla. S průměrem 8,3 asistence na zápas mu mezi všemi basketbalisty patří druhé místo, s 14,8 body a 6,5 doskoky na utkání je ve třetí desítce. Největší česká hvězda patří rovněž k nejvytíženějším hráčům turnaje, na palubovce v průměru stráví více než 34 minut. Při čtvrté účasti na velkém turnaji "Saty" ve všech nejsledovanějších statistikách útočí na osobní maxima.

"Srdce, motor a svaly týmu je Tomáš Satoranský, který ukázal, že za tři roky v NBA se naučil spoustu věcí a poctivým tréninkem přidal další kvality, které teď prodal," trefně uvedl bývalý reprezentant Ladislav Sokolovský.

V uplynulém ročníku NBA Satoranský na hřišti strávil přes 27 minut na zápas s průměry 8,9 bodu a pět asistencí. V lednu proti Milwaukee si připsal 18 bodů, 12 doskoků a deset asistencí a zaznamenal první český triple double v prestižní zámořské lize. Úspěšný rok korunovalo únorové narození dcery.

V červenci po tříletém působení ve Washingtonu Satoranský podepsal s Chicagem tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů a stal se nejlépe placeným českým sportovcem současnosti. Ve slavném týmu šestinásobných šampionů NBA, v jejichž dresu zářil v 90. letech minulého století Michael Jordan, by měl mít snazší cestu k pozici prvního rozehrávače.

Z dosavadních tří startů na mistrovství Evropy se bývalému hráči USK Praha, Sevilly a Barcelony nejvíce vydařil ten prostřední, kdy s Janem Veselým dotáhli český výběr k sedmému místu. Ačkoli v Číně pivot Fenerbahce kvůli zranění chybí, nečekaným postupem do světového čtvrtfinále už tým kolem Satoranského výsledek z ME 2015 překonal.