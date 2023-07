Lídr Rovanperä vyhrál na Estonské rallye všech devět rychlostních zkoušek

Tartu (Estonsko) - Mistr světa Kalle Rovanperä vyhrál všech devět dnešních rychlostních zkoušek Estonské rallye a míří na rychlých šotolinových tratích za třetím vítězstvím za sebou. Finský pilot z týmu Toyota vede před závěrečným dnem o 34,9 sekundy před Belgičanem Thierrym Neuvillem ze stáje Hyundai.

Dvaadvacetiletý Rovanperä vstupoval do dnešní druhé etapy pouze s třísekundovou výhodou oproti Neuvilleovi, ale každým odjetým testem náskok zvyšoval. Belgičana zpomalil i defekt v jedné z erzet.

"Samozřejmě je to skvělý pocit. Hodně jsem si to užil, zvlášť odpoledne. Auto funguje dobře a tohle jsou moje nejoblíbenější trasy v celém kalendáři, tak proč si je neužít na plný plyn? Je tu spousta fanoušků, takže je to vážně paráda," uvedl Rovanperä, jenž se v Estonsku před dvěma lety stal nejmladším vítězem světové rallye. V případě vítězství v osmé z 13 letošních soutěží zvýší náskok v čele MS.

Neuvilleovi bude v závěrečných nedělních čtyřech erzetách krýt z třetí pozice záda stájový kolega Esapekka Lappi z Finska, jenž ztrácí 10,5 sekundy a podle týmové hierarchie by na Belgičana neměl útočit.

Na bodované osmé místo se posunul domácí favorit Ott Tänak, jenž musel krátce před začátkem rallye měnit motor svého fordu a odstartoval s pětiminutovou penalizací.

Estonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 2. etapě: 1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) 2:05:29,3, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -34,9, 3. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20) -45,4, 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -52,7, 5. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20) -1:41,5, 6. Loubet, Gilsoul (Fr., Belg./Ford Puma) -2:25,5, ...28. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta) -22:20,3.