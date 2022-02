Lídr NBA Phoenix prohrál podruhé za sebou

New York - Basketbalisté Phoenixu prohráli v NBA podruhé za sebou, když doma nestačili na Utah 114:118. Nadále ale vládnou soutěži s náskokem šesti vítězství na Golden State Warriors, kteří podlehli doma Dallasu 101:107. Na čelo Východní konference se dotahuje Philadelphia, která díky rekordu sezony v trestných hodech porazila New York 125:109.

Opět se ukázalo, jak důležitým hráčem pro Phoenix je rozehrávač Chris Paul, který si zlomil prst a může chybět až do konce základní části. Bez něj se Suns trápí. Nad Utahem sice v první a třetí čtvrtině vedli, ale Jazz ovládli poslední čtvrtinu a připravili Phoenixu druhou porážku za sebou, což se lídrovi NBA stalo naposledy v prosinci. Od té doby měli Suns 19 výher a jedinou porážku, než teď bez Paula prohráli dva zápasy po sobě. Nejlepším střelcem vítězů byl s 26 body Donovan Mitchell, Phoenixu nestačilo ani 30 bodů Devina Bookera.

Šanci přiblížit se Phoenixu nevyužil Golden State, i když nad Dallasem celý zápas vedl a měl náskok až 21 bodů. V poslední čtvrtině ale Warriors dovolili soupeři šňůru 16:0 a Mavericks v závěru zápas otočili i díky 34 bodům Luky Dončiče, který se postaral o závěrečných sedm bodů svého týmu. Klíčovou roli při obratu ale sehrál zejména Spencer Dinwiddie, který dal v poslední čtvrtině 10 ze svých 24 bodů. Za Warriors, kterým chyběl nemocný Klay Thompson, zaznamenal Stephen Curry 27 bodů a 10 asistencí.

"Možná je dobře, že jsme si to zažili, protože hráči pochopili, že proti dobrým týmům nikdy není konec, dokud nezazní poslední siréna. Je třeba hrát neustále soustředěně a proměňovat střely i pod tlakem. A to nám dnes v poslední čtvrtině nešlo. Energie a nasazení byly na straně soupeře,“ řekl trenér Warriors Steve Kerr.

Výhra Philadelphie v New Yorku se z velké části zrodila na čáře trestných hodů, kterých Sixers házeli 39, což je nové maximum sezony. O většinu z nich se postaral Joel Embiid, který trefil 23 z 27 šestek a stanovil rekord tohoto ročníku i svůj osobní. Celkem dal 37 bodů.

Ještě v úvodu čtvrté čtvrtiny přitom New York těsně vedl, ale pak dal devět ze svých 29 bodů James Harden a otočil skóre ve prospěch Philadelphie. Vedení uhájil Embiid osmi body v řadě a Sixers už si výhru vzít nenechali. Harden zaznamenal triple double, když k 29 bodům přidal 16 asistencí a 10 doskoků.

Detroit vyhrál 127:126 po prodloužení na hřišti Charlotte, když vítěznou střelu v poslední vteřině obstaral Kelly Olynyk. Zkušený pivot dostal míč ke koncové čáře a z otočky vypálil. Pro Pistons to byla první výhra nad Hornets po téměř čtyřech a půl letech a 15 prohrách.

"Po devíti sezonách jsem konečně poznal, jaké to je rozhodnout zápas poslední střelou. A je to skvělé," řekl Olynyk. "Chtěli jsme to zahrát jinak, ale je třeba číst obranu soupeře a tento prostor se otevřel," dodal.

Už šestou výhru v řadě vybojoval Denver, který přehrál Portland 124:92. Za jasného vedení si mohl dovolit už v poslední čtvrtině šetřit svou hvězdu Nikolu Jokiče, kterému tak utekl další triple double. K 18 doskokům a 11 asistencím přidal jen osm bodů. Nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body JaMychal Green. DeMarcus Cousins, který v pátek podepsal s Nuggets smlouvu do konce sezony, nastřílel 19 bodů. Lavička Denveru zařídila dohromady 76 bodů.

Výsledky NBA

Charlotte - Detroit 126:127 po prodl., Golden State - Dallas 101:107, Houston - LA Clippers 98:99, Indiana - Boston 128:107, LA Lakers - New Orleans 95:123, New York - Philadelphia 109:125, Phoenix - Utah 114:118, Portland - Denver 92:124.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 60 37 23 61,7 2. Boston 63 36 27 57,1 3. Toronto 59 32 27 54,2 4. Brooklyn 61 32 29 52,5 5. New York 61 25 36 41,0

Centrální divize:

1. Chicago 61 39 22 63,9 2. Cleveland 60 36 24 60,0 3. Milwaukee 61 36 25 59,0 4. Indiana 62 21 41 33,9 5. Detroit 61 15 46 24,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 61 40 21 65,6 2. Charlotte 62 30 32 48,4 3. Atlanta 60 29 31 48,3 4. Washington 60 27 33 45,0 5. Orlando 61 14 47 23,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 62 42 20 67,7 2. Dallas 61 36 25 59,0 3. New Orleans 61 25 36 41,0 4. San Antonio 61 24 37 39,3 5. Houston 60 15 45 25,0

Severozápadní divize:

1. Utah 60 38 22 63,3 2. Denver 61 36 25 59,0 3. Minnesota 61 32 29 52,5 4. Portland 61 25 36 41,0 5. Oklahoma City 60 19 41 31,7

Pacifická divize:

1. Phoenix 61 49 12 80,3 2. Golden State 61 43 18 70,5 3. LA Clippers 63 32 31 50,8 4. LA Lakers 60 27 33 45,0 5. Sacramento 62 22 40 35,5