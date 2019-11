Lídr NBA Boston vyhrál osmý zápas v řadě

New York - Nejlepším týmem basketbalové NBA zůstává po osmé výhře v řadě Boston. Celtics i bez zraněného Gordona Haywarda zvítězili doma nad Dallasem 116:106. San Antonio slavnostně vyvěsilo pod strop haly dres s číslem 9 francouzské legendy Tonyho Parkera, který po minulé sezoně ukončil kariéru. Bývalý rozehrávač pak sledoval porážku Spurs s jedním z nejhorších týmů soutěže Memphisem 109:113.

Boston doma vedl prakticky celé utkání, ve čtvrté čtvrtině pustil Dallas před sebe, ale jen na chvíli a o dva body. Rozehrávač Kemba Walker nicméně v této části zaznamenal tři klíčové trojky během 70 sekund (celkem jich dal osm ze 14 pokusů) a s 29 body dovedl svůj tým k osmému vítězství v ročníku. Svěřenci Brada Stevense prohráli jen úvodní duel s Philadelphií.

Celtics nastoupili poprvé bez svého tahouna Haywarda, který se podrobil operaci zlomené levé ruky a měl by chybět šest týdnů.

Jaylen Brown se v dresu Bostonu postaral o 25 bodů a 11 doskoků. Nový člen základní pětky a další účastník světového šampionátu v Číně Marcus Smart měl 17 bodů a šest asistencí. Nedařilo se Jaysonu Tatumovi, který proměnil jedinou z 18 střel z pole a dal pět bodů.

Mavericks se mohli tradičně spolehnout na slovinskou hvězdu Luku Dončiče. Dvacetiletý rozehrávač tentokrát nasbíral 34 bodů, šest doskoků a devět asistencí. Zato lotyšský pivot Kristaps Porzingis trefil do koše jedinou z 11 střel z pole a zaznamenal čtyři body.

"Kluci bojovali až do konce, kdybych já zahrál lépe, ten výsledek by byl úplně jiný," litoval Porzingis. "Bylo to pro něj dnes těžké. Musíme na to rychle zapomenout a jít dál. Všichni víme, že takový zápas občas potká každého," bránil svého hráče trenér Rick Carlisle.

Memphis pokazil slavnostní večer v San Antoniu, kde vybojoval první venkovní výhru. Jaren Jackson se o to zasloužil 24 body.

První zápas v sezoně odehrál po zdravotních problémech Blake Griffin, ale Detroitu k úspěchu nepomohl. Pistons podlehli Minnesotě 114:120. Šestinásobný účastník Utkání hvězd Griffin si připsal 19 bodů, sedm doskoků a šest asistencí. V dresu Detroitu dal 25 bodů Luke Kennard. Minnesotu táhli Karl-Anthony Towns s 28 body a Andrew Wiggins, autor 25 bodů.

Nejlepší ligový střelec James Harden dovedl 39 body a devíti asistencemi Houston k vítězství v New Orleans 122:116. Přitom v úvodu mu nešla střelba z dálky a devět z prvních deseti tříbodových pokusů minul.

NBA:

Boston - Dallas 116:106, Detroit - Minnesota 114:120, Golden State - Utah 108:122, LA Clippers - Toronto 98:88, New Orleans - Houston 116:122, San Antonio - Memphis 109:113.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 9 8 1 88,9 2. Toronto 10 7 3 70,0 3. Philadelphia 9 6 3 66,7 4. Brooklyn 9 4 5 44,4 5. New York 10 2 8 20,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 10 7 3 70,0 2. Indiana 10 6 4 60,0 3. Cleveland 9 4 5 44,4 4. Detroit 11 4 7 36,4 5. Chicago 10 3 7 30,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 9 6 3 66,7 2. Charlotte 10 4 6 40,0 3. Atlanta 9 3 6 33,3 4. Orlando 10 3 7 30,0 5. Washington 8 2 6 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 10 7 3 70,0 2. Dallas 10 6 4 60,0 3. San Antonio 10 5 5 50,0 4. Memphis 10 3 7 30,0 5. New Orleans 10 2 8 20,0

Severozápadní divize:

1. Denver 9 7 2 77,8 2. Utah 10 7 3 70,0 3. Minnesota 10 6 4 60,0 4. Oklahoma City 10 4 6 40,0 Portland 10 4 6 40,0

Pacifická divize:

1. LA Lakers 9 7 2 77,8 2. LA Clippers 10 7 3 70,0 3. Phoenix 9 6 3 66,7 4. Sacramento 9 3 6 33,3 5. Golden State 11 2 9 18,2