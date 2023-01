Lídr NBA Boston podlehl Orlandu, Milwaukee při návratu opor dalo 150 bodů

New York - Devítizápasová vítězná šňůra basketbalistů Bostonu překvapivě skončila na hřišti Orlanda, kde vedoucí tým NBA prohrál 98:113. A to především proto, že v posledních šesti minutách dali hosté jen tři body. Celtics jsou ale nadále v čele soutěže s náskokem dvou výher na Denver. Bostonu se mohl přiblížit Memphis, jenže v oslabené sestavě prohrál v Sacramentu 100:133. Milwaukee po návratu opor Janise Adetokunba a Khrise Middletona do sestavy po zranění zvítězilo v Detroitu 150:130.

Boston nastoupil bez Marcuse Smarta, Roberta Williamse a Malcolma Brogdona a na jeho výkonu to bylo znát. Orlando si vypracovalo náskok až 15 bodů, který Celtics stáhli na 95:97 šest a půl minuty do konce, jenže pak selhali v útoku, když jedinou trefu obstaral Al Horford. Naopak hráči Magic pod taktovkou kandidáta na cenu pro nováčka sezony Paola Banchera, který dal 23 bodů, dovedli zápas k vítězství.

"Skvěle jsme bránili. Udržet pod sto body lídra soutěže a tým, ve kterém Jayson Tatum a Jaylen Brown dávají dohromady v průměru 60 bodů, to je sakra dobrá práce," ocenil výkon týmu Cole Anthony, který za Magic v roli náhradníka nastřílel 18 bodů. Tatum s Brownem tentokrát dali shodně po 26 bodech. "Dnes to bylo hlavně o Orlandu, které zahrálo opravdu dobře," uznal trenér Bostonu Joe Mazzulla.

Orlando nakoplo i to, že po dvou a půl letech poprvé nastoupil Jonathan Isaac, který si v srpnu 2020 přetrhl vaz v kolenu a přišel o 211 zápasů, než se plně zotavil. "Nebudu lhát, měl jsem pochybnosti, jestli se ještě budu schopen vrátit. O to lepší pocit teď mám. Je o fantastické," řekl Isaac, který k výhře přispěl 10 body.

Memphis v Sacramentu šetřil klíčové hráče Ja Moranta a Stevena Adamse a už v první čtvrtině inkasoval 47 bodů. Kings 12 trojkami vyrovnali rekord NBA v počtu trojek za úvodní část. Do poločasu sice hosté ztrátu snížili, ale pak už na Sacramento a jeho celkem 22 trojek nestačili a nakonec prohráli o 33 bodů. Domantas Sabonis k výhře domácího týmu přispěl triple doublem za 14 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí.

Milwaukee mělo poprvé od poloviny prosince k dispozici kompletní kádr až na dlouhodobě zraněného Serge Ibaku. Adetokunbo návrat po zranění oslavil 20 body v první čtvrtině, kterou Bucks v Detroitu vyhráli 49:24 a určili ráz zápasu. Celkem zaznamenal Adetokunbo 29 bodů a 12 doskoků za 26 minut na hřišti. V dresu Bucks skórovalo 13 hráčů, z nichž 11 trefilo trojku. Celkem dalo Milwaukee v zápase 23 trojek. Za Detroit dal 33 bodů Bojan Bogdanovič.

Po třinácti porážkách v řadě uspěl Houston, který vyhrál 119:114 nad Minnesotou. Zasloužil se o to zejména Jalen Green, který si 42 body vytvořil osobní rekord. Rockets i tak zůstávají poslední v soutěži.

Chicago zvítězilo nad Atlantou 111:100. DeMar DeRozan oslavil 1000. zápas v NBA výhrou a 26 body. V dresu Atlanty sledoval zápas jen z lavičky český reprezentant Vít Krejčí.

NBA:

Chicago - Atlanta 111:100, Detroit - Milwaukee 130:150, Houston - Minnesota 119:114, Orlando - Boston 113:98, Portland - San Antonio 147:127, Sacramento - Memphis 133:100, Utah - Charlotte 120:102.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 48 35 13 72,9 2. Philadelphia 46 30 16 65,2 3. Brooklyn 46 29 17 63,0 4. New York 48 25 23 52,1 5. Toronto 48 21 27 43,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 47 30 17 63,8 2. Cleveland 48 29 19 60,4 3. Indiana 48 23 25 47,9 4. Chicago 46 22 24 47,8 5. Detroit 49 12 37 24,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 48 26 22 54,2 2. Atlanta 48 24 24 50,0 3. Washington 46 20 26 43,5 4. Orlando 47 18 29 38,3 5. Charlotte 48 13 35 27,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 47 31 16 66,0 2. New Orleans 47 26 21 55,3 3. Dallas 48 25 23 52,1 4. San Antonio 47 14 33 29,8 5. Houston 47 11 36 23,4

Severozápadní divize:

1. Denver 47 33 14 70,2 2. Utah 50 25 25 50,0 3. Minnesota 49 24 25 49,0 4. Oklahoma City 47 23 24 48,9 5. Portland 47 22 25 46,8

Pacifická divize:

1. Sacramento 46 27 19 58,7 2. LA Clippers 49 25 24 51,0 3. Phoenix 48 24 24 50,0 4. Golden State 47 23 24 48,9 5. LA Lakers 47 22 25 46,8