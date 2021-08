Lídr MS Hamilton zaútočí v Belgii na 100. výhru ve formuli 1

Spa-Francorchamps (Belgie) - Po takřka měsíční letní pauze bude o víkendu pokračovat Velkou cenou Belgie boj o titul mistra světa formule 1. Aktuální lídr Lewis Hamilton z Mercedesu bude na okruhu ve Spa-Francorchamps bránit osmibodové vedení a zaútočí na jubilejní 100. vítězství v kariéře, jeho rival Max Verstappen z Red Bullu se pokusí v atmosféře své rodné země zabrat po předchozích dvou neúspěších a vrátit se do boje o první titul v kariéře.

"Poslední dva závody před letní pauzou byly fakt na ho..o. Vrátíme se ale ještě silnější a budeme v každém dalším tvrdě bojovat," citovala agentura DPA Verstappena, který během volna stihl dovolenou u moře.

Hamilton na něj po úvodních devíti závodech a bodované sprintové kvalifikaci v Silverstonu ztrácel už 33 bodů. Při triumfu v Británii ale využil toho, že Verstappen po vzájemné kolizi závod nedokončil, a naposledy v Maďarsku nizozemský pilot doplatil na nehodu v první zatáčce, kdy do něj po chybě Hamiltonova kolegy Valtteriho Bottase narazil v řetězové reakci Lando Norris. Zatímco Hamilton získal v posledních dvou závodech 43 bodů, Nizozemec si připsal jen dva.

Nehoda na Hungaroringu způsobená dalším pilotem Mercedesu prohloubila ještě více vzájemnou nevraživost mezi oběma týmy. Bottas za ni ztratí v Belgii pět míst na startu oproti výsledku v kvalifikaci. Stejný trest dostal od komisařů za způsobení jiné havárie také Lance Stroll z Aston Martinu.

"Už to ale neřeším, je třeba se dál soustředit," řekl Verstappen. Pro rodáka z Hasseltu bude závod ve Spa-Francorchamps prvním ze dvou domácích závodů v krátkém sledu. Za týden se totiž pojede v nizozemském Zandvoortu. Už v Belgii ho požene až 75 tisíc fanoušků.

"Jsem uvolněný Je skvělé vědět, že máte k dispozici správné auto a teď už jen musíte dělat co nejlépe svou práci. Necítím na sebe žádný tlak. Vždy jsem chtěl bojovat o titul mistra světa, takže si to moc užívám," prohlásil Verstappen, který v počtu letošních výher stále vede nad Hamiltonem v poměru 5:4.

To jeho britský sok, jenž útočí na rekordní osmý mistrovský titul v kariéře, má na území svého rivala druhý pokus na zisk jubilejního 100. vítězství. Stal by se prvním pilotem v historii, který by dosáhl v F1 na trojciferný počet výher. Druhé poloviny sezony mu navíc v minulých letech vždy seděly více a právě v těchto fázích si vytvářel klíčový náskok na bývalého týmového kolegu Nika Rosberga či Sebastiana Vettela z Ferrari.

"Poslední týdny jsem se držel stranou od mobilního telefonu a sociálních médií, abych znovu nabral energii," napsal na instagramu Hamilton poté, co letos sdílel jen pár fotografií z dovolené.

Zatímco Verstappen v Belgii nikdy nevyhrál a skončil zde nejlépe dvakrát třetí, Hamilton zaútočí ve Spa-Francorchamps na pátý tamní triumf v kariéře. Těsný souboj navíc panuje i mezi jejich týmy v Poháru konstruktérů, kde vedoucí Mercedes a Red Bull dělí aktuálně 12 bodů.

"Red Bull je papírově o něco rychlejší, ale budeme bojovat až do konce," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. V současnosti řeší také to, zda pro příští rok uzavře novou smlouvu s Bottasem, nebo na pozici druhého jezdce angažuje talentovaného George Russella z Williamsu. "Chci, aby se tato záležitost vyřešila v září a oba se mohli řádně připravit na příští sezónu," doplnil Wolff.

Závod ve Spa-Francorchamps se uskuteční i ve stínu nedávného úmrtí ředitelky okruhu Nathalie Mailletové, kterou podle všeho zastřelil vlastní manžel, načež sám spáchal sebevraždu. Program GP Belgie začne tradičně v pátek dvěma tréninky, po sobotním třetím se pojede od 15:00 kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později.