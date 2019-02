Pardubice - Hokejisté vedoucího Liberce vyhráli ve 41. kole na ledě posledních Pardubic 1:0 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhým Třincem na čtyři body. Jedinou branku vstřelil už ve 12. minutě Jakub Valský. Brankář Roman Will udržel popáté v sezoně čisté konto. Diváci v Pardubicích sledovali jinak velmi pohledné utkání plné šancí, ve druhé třetině hned třikrát zvonila tyč.

Hned při svém prvním střídání v pardubickém dresu měl šanci Kloz, ale Willa neprostřelil. Liberec se připomněl až po delší době nepřesnou střelou Hudáčka z mezikruží. Dynamo následně nevyužilo přečíslení dvou proti jednomu, a tak skóre ve 12. minutě po protiútoku otevřel doklepnutím do odkryté klece Valský. Chvíli přes sirénou promarnil samostatný únik Kvapil.

Pardubice držely s favoritem krok a ve druhé třetině dokonce měly více šancí. Dvě velké si domácí připravili při oslabení, kdy Will nejprve vychytal Schause při přečíslení tří proti jednomu a poté zneškodnil i Rolinkův pokus. Hra se rychle přelévala ze strany na stranu a přečíslení dvou proti jednomu musel řešit i Kacetl, jehož lapačku neomylně trefil Lakatoš.

Po polovině zápasu už při velkých šancích zvonily tyče. Willa nejprve při střele Marosze z mezikruží zachránila ta levá a za necelé čtyři minuty po ráně Ihnacaka i pravá. Liberec jako by se nemohl pořádně dostat do tempa, přesto v závěru druhé části několikrát dorážel na Kacetla a po chybě pardubické obrany zamířil do tyče Hudáček.

Obraz hry se výrazně změnil až po druhé přestávce. Bílí Tygři byli najednou všude a v krátkém sledu zahodil dvě šance. Kacetlovu branku těsně minul Jelínek a poté pardubický gólman zlikvidoval šanci Birnera. Pardubice se sice tlačily do útoku, ale až před Willa je obrana Bílých Tygrů pouštěla sporadicky. Nic na tom nezměnila ani přesilovka, ani závěrečná hra bez brankáře. Liberec hubené vítězství udržel.

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 12. Valský (Filippi, Šmíd). Rozhodčí: M. Petružálek, Pešina - Kis, Rampír. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 7091.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Eklund, Holland, J. Mikuš, Schaus, Budík, Cardwell, J. Zdráhal - Hovorka, Kloz, Rolinek - Machala, Ihnacak, Dušek - Horký, Mandát, Perret - Koffer, Marosz, Poulíček. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Kolmann, Maier - Lenc, L. Hudáček, Birner - Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.