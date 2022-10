Lidovky.cz: Na neformální summit EU přijede do Prahy prezident Erdogan

Praha - Na neformální summit EU, který začne ve čtvrtek v Praze, přijede i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Serveru Lidovky.cz to dnes potvrdil turecký velvyslanec v ČR Egemen Bagis. Pozvánku na summit dostalo kromě lídrů sedmadvacítky také 17 nečlenských zemí, vedle Turecka například i Británie či Ukrajina.

"Prezident Erdogan se zúčastní summitu evropského politického společenství 6. října v Praze," řekl serveru ambasador. Nad Erdoganovou účastí podle Lidovek visel otazník a turecká hlava státu rozhodnutí odkládala do poslední chvíle.

Turecko už dříve ústy velvyslance vzkázalo, že by chtělo po letech patových vyjednávaní začít výrazněji posilovat vztah s Evropskou unií. V Praze by se mohla konat schůzka arménského premiéra Nikoly Pašinjanse s Erdoganem, o niž Arménie požádala, řekl Bagis. Obě země, které mezi sebou nemají už dekády prakticky žádné vztahy, se nyní opatrně snaží o sbližování kvůli podpoře vzájemného obchodu, stabilizaci bezpečnostní situace v Náhorním Karabachu i vyvážení ruského vlivu v regionu, doplnil server.

Dvoudenní summit při českém předsednictví v Radě EU má přinést premiéru nového formátu spolupráce s nečlenskými státy. Cílem je sdružovat demokratické evropské národy, které vyznávají unijní soubor hodnot a které mohou, ale nemusí usilovat o vstup do EU. Nejedná se o alternativu, ale spíše doplnění rozšiřovacího procesu. Pozvání tak obdrželi lídři Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Švýcarska, Norska, Kosova či Velké Británie.

Vrcholná schůzka by měla mít i speciálního hosta, generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, píšou Lidovky.cz s odkazem na dva diplomatické zdroje. Na summitu by mohlo být podepsáno společné prohlášení EU a NATO, které by posílilo spolupráci obou bloků a obranu kvůli ruské agresi.

Jako neformální host by měl být na summitu přítomen katarský emír Tamim bin Hamad Sání, který přijal pozvání prezidenta Miloše Zemana a s tuzemskou hlavou státu také povečeří.

Kvůli summitu bude od 4. do 8. října uzavřen celý areál Pražského hradu. Bezpečnost a doprovod členů unijního summitu zajistí příští týden stovky policistů z Prahy a z celé republiky, pravděpodobně se zúčastní i armáda. Dopravní uzavírky v plánu nejsou.