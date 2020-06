Lidovci zvýšení deficitu podpoří, pokud projdou jejich návrhy

Praha - Lidovci se rozhodnou o podpoře pro zvýšení deficitu letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun podle toho, zda projdou jejich pozměňovací návrhy na podporu rodičů nebo na výstavbu bytů. Dnes se na tom dohodla celostátní konference strany. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka o postoji strany dnes informuje premiéra Andreje Babiše (ANO), rozhodnutí o případném dalším jednání nechává na předsedovi vlády.

Lidovečtí poslanci na úterním jednání Sněmovny navrhnou zvýšení důchodů matkám o 500 korun za každé vychované dítě, mimořádný příspěvek pracujícím rodičům 5000 korun za vyživované dítě a soubor opatření pro podporu výstavby obecního bydlení. "Pokud (návrhy) neprojdou, tak není důvod, abychom jako KDU-ČSL pro rozpočet hlasovali," řekl Jurečka.

Podle předsedy KDU-ČSL strana uvažuje o podpoře zvýšení deficitu kvůli tomu, že země prochází nejhorší hospodářskou krizí od 30. let minulého století. Podle něj je důležité udělat maximum pro to, aby se země vyhnula krachům firem a propadu lidí do dluhových pastí.

Vláda letos původně navrhovala deficit 40 miliard korun, kvůli koronaviru ho postupně zvýšila na nyní platných 300 miliard. O dalším zvýšení deficitu chce kabinet jednat ve Sněmovně v úterý.

Kromě lidovců jednala vláda o podpoře pro zvýšení rozpočtu také s opozičními Piráty a s KSČM, která menšinový kabinet ANO a ČSSD ve Sněmovně toleruje. Předseda komunistů Vojtěch Filip dnes řekl, že v sobotu doporučí Ústřednímu výboru strany, aby zvýšení deficitu podpořil. Kabinetu stačí ke schválení zvýšení deficitu podpora jedné z nevládních stran.