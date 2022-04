Lidovci zahájili sjezd v Ostravě, pozici předsedy obhajuje ministr Jurečka

Ostrava - Vládní KDU-ČSL zahájila volební sjezd v ostravském hotelu Clarion. Dnes odpoledne si zvolí vedení, pozici předsedy obhajuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který lidovce vede od ledna 2020. Zatím je jediným kandidátem, není však vyloučeno, že se někdo ke kandidatuře přihlásí až přímo na sjezdu. Sjezd skončí v neděli. Vládní koalice funguje jako dobrý tým, čeká ji ale mnoho výzev, řekl na sjezdu premiér Petr Fiala (ODS).

Na prvního místopředsedu kandiduje místopředseda Sněmovny i strany Jan Bartošek a o obhajobu se pokusí senátorka Šárka Jelínková. Na řadové místopředsedy má nominace pět lidí, kromě Bartoška a Jelínkové také současný místopředseda a náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, poslanec Tom Philipp a náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo.

Fiala ve svém projevu mezi výzvami pro vládu zmínil energetiku, uprchlickou vlnu či inflaci. Pro ODS i KDU-ČSL je podle premiéra klíčové zejména to, aby rodiny s dětmi fungovaly co nejlépe a aby na ně ekonomické těžkosti doléhaly co nejméně. Uvedl také, že ODS, lidovci a TOP 09 v řadě senátních obvodů budou na podzim kandidovat pod hlavičkou koalice Spolu, která loni vyhrála parlamentní volby. Kabinet tvoří společně s Piráty a STAN.

Fiala přiznal, že při prvních debatách o možné koaliční spolupráci ani sám nečekal, že spolupráce tří subjektů bude tak silná. "Přijel jsem sem dnes i proto, abych vám za tu spolupráci a podporu společného projektu poděkoval," řekl premiér. Jurečkovi, který na sjezdu post obhajuje, poděkoval za pracovitost, nasazení a za to, že drží slovo. Věří, že spolupráce bude pokračovat nadále stejně intenzivně.

Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová poděkovala lidovcům za spolupráci. Připomněla, že strany nespolupracují jen v krajích a obcích, ale též v Evropském parlamentu v Evropské lidové straně. Pro podzimní komunální a senátní volby strany nacházejí společné kandidáty, řekla. Vyzdvihla také to, jak koalice pomáhá mnoha tisícům přicházejících Ukrajinců po ruské agresi. "Solidarita Čechů je obrovská a i jim se za to patří poděkovat," uvedla.

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan ve videozdravici vyzval k větší spolupráci všech stran vládní koalice v letošních senátních volbách. "Bylo by dobré, kdybychom ho nenechali ani v náznaku populistickým silám a udrželi si výraznou většinu demokratických sil, které tam v současné době jsou," řekl.

Vládní spolupráci pěti stran Rakušan označil za odvážný projekt, který ale funguje. Spojuje je podle něj například to, že jde o subjekty demokratické, prozápadní, věřící výhodám členství v EU a NATO, a zároveň ochota pomáhat ukrajinským uprchlíkům.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je důležitá vzájemná spolupráce vládních stran na všech úrovních politiky. Neznamená to, že budou ve všem souhlasit a prosazovat stejná řešení, ale musí si vzájemně naslouchat a hledat nejlepší řešení pro Česko. V souvislosti s Ukrajinou řekl, že vláda ukázala obrovskou jednotu a i v jednání na evropském poli odvahu.

Ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis požádal na sjezdu lidovců přítomné senátory a poslance o to, aby český parlament uznal zločiny ruského vojska na Ukrajině za genocidu, jako to již přijali v Estonsku a Lotyšsku. "Jsem přesvědčen, že brzy budou následovat podobně silná odsouzení otřesných zločinů Ruska proti ukrajinskému lidu také v dalších zemích. Čím silnější bude reakce mezinárodního společenství, tím dříve se nám podaří ruské barbary zastavit a dostat je tam, kam patří, tedy před mezinárodní tribunál,“ řekl velvyslanec.

Server Seznam Zprávy informoval o tom, že lidovci nakonec zrušili původně ohlášené pozvání Marka Michalčíka ze slovenského Křesťanského demokratického hnutí, který podle webu odmítá potraty i v případě, že došlo ke znásilnění.