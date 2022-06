Lidovci vysílají do senátních voleb 11 kandidátů, obhajují sedm mandátů

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný (třetí zprava) vystoupil na tiskové konferenci k představení kandidátů do podzimních senátních voleb, 16. června 2022, Praha.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný (třetí zprava) vystoupil na tiskové konferenci k představení kandidátů do podzimních senátních voleb, 16. června 2022, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Lidovci vysílají do podzimních senátních voleb 11 kandidátů, z toho sedm ve spolupráci s koalicí Spolu. Mandáty nebudou obhajovat ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a bývalý předseda senátního klubu Petr Šilar. Předseda sněmovního klubu a expředseda KDU-ČSL Marek Výborný, který dnes kandidáty představil novinářům, věří tomu, že se lidovcům v horní komoře podaří nejen obhájit dosavadní počet mandátů, ale klub i posílit.

Klub lidovců a nezávislých má nyní 12 členů, strana bude obhajovat mandáty v sedmi obvodech. Znovu kandidovat budou předsedkyně klubu Šárka Jelínková, místopředseda Lumír Kantor, potřetí bude kandidovat Miluše Horská, obhájit mandát chce také Jaromíra Vítková. Mezi 11 kandidáty je šest žen.

Funkční období letos končí 27 senátorům. Termín obecních voleb a voleb do třetiny Senátu vypsal prezident Miloš Zeman na pátek 23. září a sobotu 24. září. Případné druhé kolo se v příslušných senátních obvodech uskuteční 30. září a 1. října. V kampani budou lidovci podle Výborného akcentovat aktuální témata, například zvyšující se ceny energií, péči o životní prostředí a rodinnou politiku. Lidovečtí senátoři jsou podle něj zvyklí spolupracovat na přípravě zákonů, k tomu mají zkušenosti z regionů. "Jsou to osobnosti se zkušenostmi ze svých profesí, míst, ze kterých přicházejí. Budou to kvalitní reprezentanti svých regionů, jsou mezi nimi starostové, lékaři," konstatoval.

Poprvé budou kandidáty KDU-ČSL do horní komory starosta Žlutic Václav Slavík kandidující v obvodu Karlovy Vary, starosta Letohradu Petr Fiala v obvodu Ústí nad Orlicí, starostka Mořkova Ivana Váňová v Novém Jičíně a starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová v obvodu Hodonín. Do Senátu kandidují také lékař Bohuslav Procházka v Kutné Hoře a zastupitelka Krnova Pavla Löwenthalová v Bruntále.