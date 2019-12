Lidovci si na sjezdu 25. ledna v Praze zvolí nového předsedu

Ilustrační foto - Pražský volební štáb KDU-ČSL, kde budou přestavitelé strany 26. května 2019 večer sledovat výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Praha - Celostátní konference KDU-ČSL, jež je nejvyšším stranickým orgánem mezi sjezdy, dnes potvrdila termín mimořádného sjezdu 25. ledna v Praze. Strana na něm zvolí nového předsedu, současný šéf lidovců Marek Výborný z pozice odejde z rodinných důvodů. Nynější místopředsedové strany požádají sjezd o potvrzení svých mandátů, které získali na řádném březnovém sjezdu. Výborný to řekl novinářům po jednání celostátního výboru a celostátní konference KDU-ČSL.

První místopředsedkyně strany Šárka Jelínková se chce o případné kandidatuře na předsedkyni rozhodnout do konce roku. Věc chce probrat s rodinou, která bude mít rozhodující slovo, řekla na tiskové konferenci. Zájem o kandidaturu již dříve oznámili současný místopředseda strany a šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský, nevyloučil ji ani bývalý lidovecký místopředseda a nynější poslanec Marian Jurečka. O post se nebude ucházet dlouholetý šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"Jen zopakuji, co jsem už říkal: ani dnes, ani v příštích dnech se nechystám vyslovit žádné doporučení či podporu nikomu z kandidátů. Chci ponechat naprostou svobodu pro rozhodnutí delegátů sjezdu," řekl Výborný.

Současné vedení KDU-ČSL vzešlo z březnového sjezdu strany. Výborný tehdy ve volbě předsedy porazil Jurečku i Bartoška a vystřídal Bělobrádka, který lidovce vedl více než osm let. Výborný se rozhodl skončit v čele strany z rodinných důvodů, na konci září mu náhle zemřela manželka na srdeční selhání. Má tři děti a dnes znovu zdůraznil, že rodič je víc než politik.

"Vidím svůj úkol a své povinnosti hlavně vůči svým dětem a nedokázal bych toto zodpovědně spojit s pozicí předsedy KDU-ČSL, který musí být v nasazení 365 dní v roce. Jezdit po republice, protože politiku nejde dělat z domova, z kanceláří Paláce Charitas (sídlo KDU-ČSL) ani z Poslanecké sněmovny," poznamenal Výborný.

Místopředsedy KDU-ČSL jsou kromě Jelínkové a Bartoška také Bohuslav Niemiec, Štěpán Matek a Petr Hladík, který už dříve kandidaturu na předsedu vyloučil.

KDU-ČSL v krajských volbách někde spojí síly s dalšími subjekty

KDU-ČSL bude příští rok v krajských volbách kandidovat v Ústeckém kraji společně s ODS, v Pardubickém kraji se stranou SNK Evropští demokraté a hnutím Nestraníci. Blízko je i dohoda o společné kandidatuře s TOP 09 a STAN ve Středočeském kraji, o dalších možnostech lidovci jednají. Po dnešním zasedání lidovecké celostátní konference, která je nejvyšším stranickým orgánem mezi sjezdy, to novinářům řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

"Na mnoha místech se nám daří pokročit, případně už dovést do finále jednání s dalšími politickými subjekty a stranami. Budeme na mnoha místech kandidovat v koalicích tak, abychom dokázali uspět ve volbách ve prospěch občanů jednotlivých krajů," řekl Výborný, který k mimořádnému sjezdu 25. ledna skončí z rodinných důvodů ve funkci předsedy strany.

V Jihomoravském či Zlínském kraji budou lidovci kandidovat samostatně. "Důvody jsou často prozaické, protože v těchto krajích dává smysl být domluveni dopředu o koaliční spolupráci s dalšími stranami po volbách, protože v krajských volbách neplatí d'Hondtův systém přepočtu hlasů na mandáty," uvedl Výborný.

Programové priority lidovců se podle něj budou lišit region od regionu. V Pardubickém kraji to například bude doprava, ve Zlínském kraji rezonuje téma zdravotnictví a stavby nové nemocnice. Lidovecký hejtman Jiří Čunek ji chce postavit v Malenovicích. Kvůli odporu některých krajských zastupitelů se však bude zkoumat i možnost, kolik by stála rekonstrukce a dostavba nynějšího areálu zlínské nemocnice, který leží na opačné straně krajského města. Podle Výborného by nová nemocnice byla nejmodernějším zařízením nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Čunek má podporu vedení strany.