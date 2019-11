Lidovci předkládají návrh, který má srovnat váhu hlasů u voleb

Praha - Lidovci dnes v Poslanecké sněmovně předloží změnu volebního zákona, která by měla srovnat váhu všech odevzdaných hlasů. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný novinářům řekl, že strana usiluje také o úplné zrušení systému, podle kterého se zvyšuje o pět procentních bodů kvorum pro strany kandidující v koalici za každou, která se do společné kandidátky zapojí.

Výborný uvedl, že současný volební zákon je nespravedlivý k voličům, dlouhodobě popírá ústavně zaručené právo na rovnost hlasů. "Jeden poslanec hnutí ANO reprezentuje přibližně 19.000 voličů, já jako poslanec KDU-ČSL reprezentuji přibližně 29.000 voličů, poslanec nejmenší strany ve Sněmovně reprezentuje astronomických skoro 44.000 voličů. Je zjevné, že váha jednoho hlasu není v souladu s ústavou," uvedl.

Předloha KDU-ČSL má podle Výborného za cíl vrátit volební systém před opatření z doby tzv. opoziční smlouvy. Srovnat by měla i váhu hlasů z jednotlivých krajů. "Malá strana má dnes kvůli deformovanému volebnímu systému minimální šanci v malých krajích uspět," řekl. U volebních koalic by se pak podle představ lidovců nemělo vůbec zvyšovat kvorum z pěti procent platných pro strany kandidující samostatně.

Podobný cíl jako návrh KDU-ČSL sleduje i podnět, který podala skupina 21 zákonodárců k Ústavnímu soudu po posledních sněmovních volbách. Návrh senátorského klubu STAN podpořili i zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a někteří nezávislí senátoři. Podle nich nemají hlasy voličů fakticky stejnou váhu, což je dáno zásadními rozdíly ve velikostech krajů a souběžným přepočítáváním hlasů d'Hondtovou metodou. Výborný dnes vyjádřil lítost nad tím, že soud zatím o podnětu nerozhodl.

S návrhem změn volebního zákona přišlo před měsícem ministerstvo vnitra. Do připomínkového řízení poslalo novelu, která plánuje stěsnat dobu, po kterou mohou voliči přicházet k volebním urnám do jednoho dne, elektronizovat volby či pro zahraničí zavést korespondenční hlasování. První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021. Prezident Miloš Zeman avizoval, že by normu vetoval, zkrácení voleb na jeden den by podle něj snížilo volební účast.