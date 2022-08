Lidovci odmítají zrušení podpory stavebního a důchodového spoření

Praha - Vedení vládních lidovců v dnešním usnesení odmítlo ukončení státní podpory u stavebního spoření a důchodového spoření. Strana to uvedla v tiskové zprávě. Možné snížení či úplné zrušení příspěvku ke stavebnímu spoření, který nyní činí maximálně 2000 korun ročně, připustil v neděli v České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v souvislosti se snahou hledat úspory ve státním rozpočtu na příští rok.

Podle místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka není možné zrušit podporu stavebního spoření, dokud se nenalezne jiné řešení. "Obzvlášť v takto těžké době. Změna by se negativně mohla dotknout až 3,2 milionu lidí," řekl. Předsednictvo lidovců v usnesení uvedlo, že odmítá ukončení státní podpory u stavebního i důchodového spoření.

Stanjura v neděli ČT řekl, že v rámci diskusí se o snížení či úplném zrušení státního příspěvku na stavební spoření uvažuje. "Je to věc, kterou budeme zvažovat," řekl. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Státní podpora na stavebním spoření činí ročně maximálně 2000 korun. Stavební spořitelny evidují zhruba 3,3 milionu smluv o stavebním spoření.

Podle Národní rozpočtové rady může omezení státní podpory u stavebního spoření vést k nápravě nerovnováhy veřejných financí. Na druhou stranu podle Asociace českých stavebních spořitelen takový krok povede k poklesu zájmu o spoření v rámci stavebního spoření, což by následně snížilo nabídku úvěrů na bydlení, včetně žádaných investic do zateplení a zvýšení energetické efektivity. Podle některých odborníků by zrušení podpory mohlo znamenat konec tohoto finančního produktu.