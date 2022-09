Lidovci mají podle Jurečky ambici posílit v krajích mimo Moravu

Praha - Lidovci mají ambici posílit po komunálních volbách v českých krajích. České televizi to dnes ve volebním štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) řekl předseda strany Marian Jurečka. Povolební koalice by podle něj měly nejlépe vznikat mezi vládními stranami, tedy mezi Spolu a Piráty se STAN.

Starosty v okresních městech a obcích s rozšířenou působností mají lidovci aktuálně zejména na Vysočině či na Moravě, proto je ambicí KDU-ČSL posílit i jinde, řekl Jurečka. Může k tomu podle něj vést právě i předvolební spolupráce s ODS či TOP 09.

Připomněl, že KDU-ČSL je tradičně na komunální úrovni nejsilnější stranou, zásadní ale podle Jurečky je, v kolika radách měst a obcí lidovečtí kandidáti zasednou.

Například v Brně lidovci kandidují společně se STAN, nikoli s ODS a TOP 09. Neznamená to ale podle Jurečky, že by kooperace se zmíněnými stranami skřípala. Ve finále může mít to, že tato dvě uskupení kandidují samostatně, lepší výsledek pro sestavení vedení města, míní vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí.

Pokud by následně ve vedení měst spolupracovaly strany, které nyní sedí ve vládě, dávalo by to podle Jurečky hodnotovou i programovou logiku a komunikace při řešení problémů a výzev by mohla fungovat lépe. Odmítl, že by lidé komunální volby brali jako referendum o kabinetu, jak k tomu vyzývali šéfové opozičních ANO Andrej Babiš a SPD Tomio Okamura.