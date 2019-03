Brno - Delegáti na sjezdu KDU-ČSL v Brně dnes zvolili zbývajícího místopředsedu, kterým se stal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. Doplnil tak už v pátek zvolené užší vedení strany, které nově tvoří předseda Marek Výborný, první místopředsedkyně Šárka Jelínková a další tři řadoví místopředsedové Jan Bartošek, Bohuslav Niemiec a Štěpán Matek. Užší vedení KDU-ČSL se tak značně proměnilo, po osmi letech v něm skončili předseda Pavel Bělobrádek i statutární místopředseda Marian Jurečka. Budou ale v celostátním výboru.

Předsedu si sjezd vybral v dvoukolové volbě, do které kromě vítěze Výborného postoupil Jurečka. První místopředsedkyně Jelínková pak byla jedinou kandidátkou. Volba tří místopředsedů proběhla v pátek hladce, když byli hned v prvním kole zvoleni Bartošek, Niemiec a Matek. Dalšího místopředsedu ale delegáti z nabídky Jiří Mihola - Jitka Seitlová nezvolili ve druhém ani ve třetím kole. Následovala nová volba, která byla odložena na dnešní dopoledne. V ní byl nakonec jediným kandidátem Hladík, získal 290 hlasů, vydáno bylo 375 lístků.

KDU-ČSL zvolením nového předsednictva nedělá podle předsedy Výborného revoluci, naopak chce navázat na Bělobrádkovu a Jurečkovu práci. Výborný dále neuvažuje o tom, že by stranu s někým spojil, spolupráci s jinými subjekty ale nevylučuje. Chce vést suverénní, samostatnou a silnou KDU-ČSL. Z bývalého předsednictva zůstal v užším vedení jen Bartošek.

Do celostátního výboru se dostali jak Bělobrádek, tak Jurečka. Dále byli zvoleni poslanec Vít Kaňkovský, starosta Bučovic Jiří Horák, poslanec a bývalý místopředseda lidovců Ondřej Benešík, kandidát do Evropského parlamentu František Talíř, pardubický zastupitel Vít Ulrych, náměstkyně plzeňského hejtmana Ivana Bartošová, starostka Bečova Olga Haláková, Dana Forišková, Jan Borgula, bývalý poslanec Jaroslav Klaška, Radim Svoboda, předseda pražských lidovců Vít Šolle a náměstek královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner.

Zásadním úkolem nového vedení, ale také všech lidovců, bude podle Výborného pomoc kandidátům KDU-ČSL ve volbách do Evropského parlamentu. V popředí kandidátky jsou současní europoslanci Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová. Do kampaně dá KDU-ČSL do deseti milionů korun, z čehož 5,5 milionu uvolnila strana, zbytek dají kandidáti. Lidovci vsadí na kontaktní kampaň, chybět nebudou ale ani reklamní plachty či letáky.

Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dnes sjezd vyzval k tomu, aby Svobodu navrhl na místopředsedu Evropského parlamentu v dalším funkčním období. Další návrhy usnesení představil například bývalý ministr kultury Daniel Herman. Ten chce, aby sjezd odsoudil jednání ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO) a požádal o její rezignaci. Vadí mu, že zástupce Tchaj-wanu musel ve středu na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva průmyslu (MPO).

Bývalý místopředseda lidovců zároveň vyzval, aby sjezd podpořil zachování celistvosti Ukrajiny, odsoudil ruskou agresi a podpořil zachování sankcí Evropské unie vůči Rusku. Návrhy bude sjezd schvalovat později.