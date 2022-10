Lidovci dnes jméno ministra životního prostředí neoznámí, míní Výborný

Želiv (Pelhřimovsko) - Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný nepředpokládá, že by strana dnes zveřejnila jméno budoucího ministra životního prostředí, pokud by jím neměl být Petr Hladík. Výborný to dnes řekl novinářům v Želivě na Pelhřimovsku před začátkem dvoudenního jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Hladík, který byl náměstkem primátorky v Brně, měl ve vládě nahradit Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL), která končí ze zdravotních důvodů. Lidovci však kvůli úternímu zásahu policie v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu odvolali jeho dnešní schůzku s prezidentem Milošem Zemanem.

Podle Výborného dostane Hladík prostor, aby předsednictvu okolnosti zásahu v Brně vysvětlil, protože jeho straníci mají o věci informace pouze z médií. Trvá na tom, že je Hladík pro ministerskou práci kompetentní, je spoluautorem části o životním prostředí v programovém prohlášení vlády. "Teď nejsme ve fázi, že bychom hledali nového nominanta na ministra životního prostředí," řekl Výborný.

Náměstek hejtmana a předseda lidovců v Pardubickém kraji Roman Línek ČTK dnes řekl, že nemá proti kandidatuře Hladíka na ministra životního prostředí námitky. "Odborně je fundovaný, a pokud proti němu nebylo vzneseno žádné obvinění, pak odbornost je klíčová. Absolutní presumpce viny v české politice ukázala, že není nejšťastnější cesta, i když je líbivá," řekl ČTK Línek s poukazem na dlouholeté trestní stíhání bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) kvůli případu opencard, jehož soudy nakonec osvobodily.

Dnešní jednání lidoveckého celostátního výboru a programové rady bylo podle Výborného svolané na začátku září. Mělo by řešit hlavně přípravu programové konference lidovců na rok 2023 a programové prohlášení vlády, které podle něho kvůli důsledkům války na Ukrajině není aktuální.