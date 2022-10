Lidovci dál chtějí být v koalici v Brně, projednají ale podmínky pro vstup

Brno - KDU-ČSL chce být dál součástí domluvené široké koalice v Brně, s koaličními partnery ale před podpisem koaliční smlouvy projedná další podmínky. Novinářům to dnes řekli lídr kandidátky KDU-ČSL se STAN a primátorčin náměstek Petr Hladík, který se vrátí do vyjednávacího týmu, a další lidovecký vyjednavač Filip Leder (oba KDU-ČSL). Odchod z koalice dnes oznámili Piráti v souvislosti s kauzami v Brně, kde v posledních týdnech několikrát zasahovala policie. Naposledy byla v úterý na několika místech v Brně, včetně Hladíkovy kanceláře. Hladík ale uvádí, že není z ničeho obviněný. Koalici by v Brně měla vytvořit ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a ČSSD. Podpis koaliční smlouvy je v plánu dnes v 18:00.

Dosud vedla Brno koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ale vznik široké koalice pro nové období zdůvodnila těžkou ekonomickou a energetickou dobou. Lidovci měli jednání o koaliční smlouvě dnes odpoledne. "Chceme s koaličními partnery dojednat ještě nějaké podmínky pro vstup do koalice," uvedl Hladík, který se zároveň vrátí do vyjednávacího týmu. Chyběl v něm s ohledem na razii v jeho kanceláři. Hladík je také kandidátem na ministra životního prostředí. Jeho nominaci ale s ohledem na razii ve čtvrtek projedná celostátní výbor KDU-ČSL.

Leder uvedl, že se podmínky týkají resortů životního prostředí a školství, které mají mít lidovci se STAN na starosti. Lidovci už projednali, kdo bude za uskupení v radě města Brna. Jména ale nesdělili. Pouze Leder na dotaz ČTK odpověděl, že by funkci radního nestíhal. Má se totiž stát starostou Brna-Žabovřesk.

Podpis koaliční smlouvy mezi ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráty a ČSSD měl být původně dnes v 16:00. Piráti však po obědě na tiskové konferenci sdělili, že do koalice nevstoupí. Lídr Pirátů Marek Lahoda novinářům řekl, že poslední kapkou byla úterní policejní razie v Brně. Podle něj je kauz příliš mnoho a Piráti nemohou s klidným svědomím vstoupit do koalice. Proto se podpis koaliční smlouvy mezi zbylými partnery bez Pirátů posunul na 18:00. Koalice bez Pirátů by měla mít 42 mandátů z 55.

Policie zasahovala v úterý na několika místech v Brně včetně magistrátu a Hladíkovy kanceláře. Hladík však uvedl, že pouze podal vysvětlení a nebyl obviněn a není ani stíhaný. Policisté v souvislosti s raziemi, které byly i na radnicích Brno-sever a Brno-Černovice, ale i v černovické pískovně, stíhají sedm lidí a dvě firmy.

Policisté nedávno v Brně zasahovali kvůli bytům ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka.