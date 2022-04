Lidovci chystají usnesení, kterým by se nazvalo dění na Ukrajině genocidou

Praha - Lidovci navrhnou koaličním partnerům a později celé dolní parlamentní komoře, aby Sněmovna označila zločiny ruského vojsky na Ukrajině za genocidu, jak je o to během víkendového sjezdu v Ostravě požádal ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Uvedl tehdy, že český Parlament by měl reagovat tak, jak to již schválili v Estonsku a Lotyšsku. Předseda sněmovního klubu KDU-ČSL Marek Výborný dnes ve Sněmovně novinářům řekl, že chystá návrh usnesení tak, aby ho mohl předložit koaličním partnerům z vlády Spolu a PirSTAN a příští týden plénu Sněmovny.

Vraždění lidí v Buči a v dalších ukrajinských městech ruskými silami označila Sněmovna za válečný zločin podle mezinárodního práva počátkem dubna. Česko by se podle dnešního usnesení dolní komory mělo zapojit do příprav pro ustanovení mezinárodního soudního tribunálu pro souzení pachatelů všech zločinů spáchaných Ruskou federací na Ukrajině.

"Ruská federace se dopustila zločinu agrese proti Ukrajině, rozpoutala v Evropě rozsáhlou a nikým nevyprovokovanou válku, usiluje o zničení mezinárodního pořádku založeného na pravidlech, útočí proti svobodě, liberální demokracii a západní civilizaci založené na respektování lidských a občanských práv každého jednotlivce," stojí v usnesení. Zločinem bylo podle Sněmovny i ruské obsazení Krymu a části území východní Ukrajiny před osmi lety. "Ruská federace musí nést za rozpoutání války následky, a to včetně platby reparací," uvedli poslanci.

Ruská armáda podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) systematicky páchá válečné zločiny. Ministr je přesvědčen o tom, že pachatelé se z nich budou po ukončení konfliktu zodpovídat.

Ukrajinský parlament 14. dubna schválil usnesení, v němž označil počínání ruské armády na Ukrajině za genocidu a vyzval parlamenty, vlády a organizace ve světě, aby učinily totéž. "Ruské počínání má za cíl systematicky a souvisle vyhlazovat ukrajinský lid, upřít mu právo na sebeurčení a nezávislý vývoj," stojí v textu. "Proto je nezbytné akce, jichž se dopustily ruské ozbrojené síly během agrese započaté 24. února 2022, okamžitě uznat jako genocidu vůči ukrajinskému národu," stojí v rezoluci.

Opoziční ANO podpoří vládní návrhy ohledně pohonných hmot, chce prosadit i své

Poslanci opozičního hnutí ANO přes výhrady ve Sněmovně podpoří vládní návrhy na snížení spotřební daně či zrušení silniční daně a přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Na dnešní tiskové konferenci to řekla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Hnutí chce na pořad aktuální schůze zařadit body ke snížení daně z přidané hodnoty na energie či pohonné hmoty. Pokud se tak nestane, má dostatek podpisů na svolání mimořádné schůze, dodala Schillerová.

Poslanci by dnes mohli projednat dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot, zrušení povinného přimíchávání biosložky a zrušení silniční daně pro část vozidel. Vláda navrhla, aby Sněmovna tyto novely schválila zrychleně už v úvodním kole. Opozice nepokládá opatření kabinetu reagující na zdražení benzinu a nafty za dostatečná. Zákony ale na plénu podpoří.

Zrušení povinného přimíchávání biosložky je podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jen marketingem, protože Evropská komise přimíchávání vyžaduje a firmy nemají jinou možnost, než v tom pokračovat.

Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl.

Pro ANO nadále zůstávají stěžejní poslanecké návrhy opozičního hnutí na snížení DPH u energií a pohonných hmot či na odložení plateb za obnovitelné zdroje energie. Schillerová se pokusí body zařadit na pořad aktuální schůze na čtvrtek nebo pátek. Pokud se tak nestane, ANO nasbíralo necelých 50 podpisů pro svolání mimořádné schůze.

Ve středu chce hnutí ANO na plénu projednat vládní strategii pro řešení uprchlické vlny po ruské invazi na Ukrajinu, oznámila místopředsedkyně dolní komory Jana Mračková Vildumetzová. V dokumentu podle ní chybí konkrétní termíny či bližší údaje o uprchlících.