Praha - Lidovci chtějí projednat situaci na dálnici D1 ve Sněmovně, zařazení bodu podpoří i další strany včetně vládní ČSSD. KDU-ČSL chce vyzvat vládu, aby zajistila minimalizaci rizik na opravovaném úseku dálnice na Vysočině, kde v uplynulých dnech vznikaly dlouhé zácpy. Podle ODS by měl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) vyvodit z kalamitní situace na dálnici odpovědnost. Podle Ťoka byl problém u zhotovitele stavby, věří, že se podaří najít nového během zimních měsíců.

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka leží zodpovědnost za dopravní komplikace na D1 na ministerstvu dopravy a na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože v zimním období umožnily zúžení dálnice v úseku, kde pravidelně kvůli sněžení vznikají komplikace. Zúžení bylo podle něj tak výrazné, že neumožnilo zimní údržbu. "Spoléhat se na to, že v době zimního období nebude chumelit, je naprosto nezodpovědné," řekl Bělobrádek.

ODS přičítá zodpovědnost ministerstvu dopravy, podle ní mělo problém řešit dřív. "Ministerstvo dopravy mělo postupovat mnohem odpovědněji, situaci řešit dřív a nedopustit vůbec, aby nastala," řekl předseda strany Petr Fiala. Ťok by podle něj měl vyvodit z věci politickou zodpovědnost, pokud to neučiní, mělo by tak udělat hnutí ANO, které ho do vlády nominovalo.

Ťok obviňování opozice odmítl. Podle něj nese vinu firma, která dálniční úsek rekonstruovala. Zákon přitom podle něj neumožňoval ukončit spolupráci, dokud firma prokazatelně nesplnila stanovený termín. "Poslední termín byl, že stavbu opustí ke konci listopadu, bohužel to nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," řekl Ťok.

Po ukončení spolupráce s firmou se nyní uskuteční výběrové řízení na nového zhotovitele opravy. Ťok věří, že se podaří novou firmu vybrat během zimy.

Lidovci navrhují usnesení, ve kterém by Sněmovna konstatovala selhání ministerstva dopravy a ŘSD při zajištění průjezdnosti D1 a vyzvala vládu k nápravě situace. Do konce března by kabinet měl podle navrženého usnesení přijmout opatření, která by zabránila rizikovému chování řidičů kamionů, a do konce června připravit komplexní plán rekonstrukce páteřní sítě silnic, který by minimalizoval rizika dopravních kolapsů.

Projednání situace na D1 ve Sněmovně podpoří i vládní ČSSD. "My považujeme tuto situaci, do které se doprava dostala, za alarmující. Apelujeme na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby skutečně začal řešit problémy, které jsou dlouhodobé," řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Podle něj by se ale o D1 mělo jednat teprve po schválení státního rozpočtu na příští rok.

O situaci chce ve Sněmovně mluvit i SPD. "Znova se ukazuje, že na ministerstvu dopravy jsou za Ťoka velké problémy, je to nezvládnutý management, případy se pořád opakují," řekl předseda hnutí Tomio Okamura.

Podle Pirátů není nutné, aby Ťok rezignoval, ŘSD ale musí posílit kontrolu na dálničních stavbách. V budoucnu je podle nich nutné urychleně stavět dálnici D35, která ulehčí D1, a také vysokorychlostní železniční tratě.

TOP 09 podle šéfa sněmovního klubu Miroslava Kalouska podpoří debatu poslanců na plénu. Je podle něj neúnosné, aby čeští řidiči stáli na dálnici víc než deset hodin. Za současného personálního vedení ministerstva podle něj TOP 09 nevěří tomu, že úřad dokáže situaci vyřešit. "Vždy jsme slyšeli jen sliby," konstatoval.

STAN podle poslankyně Věry Kovářové podpoří návrh, aby se dnes o D1 ve Sněmovně debatovalo. "Jestliže ministerstvo dopravy a ŘSD ví o této situaci od srpna, že budou problémy, tak nechápu, proč koná až v momentu, kdy dojde ke kolapsu," uvedla.

Lidovci také navrhnou, aby vzhledem k pokračujícím opravám D1 byla tato dálnice příští rok vyjmuta ze zpoplatnění pro vozidla do 3,5 tuny. "Pokud občan nedostane adekvátní službu, neměl by za ni platit plnou výši," řekl Bělobrádek.

Firmy, jež opravovaly D1 u Humpolce, odstoupily od smlouvy s ŘSD

Sdružení stavebních firem, které opravovalo dálnici D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru, odstoupilo od smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). ČTK o tom dnes v tiskovém prohlášení informovala společnost Geosan Group. Ukončení smlouvy s nynějšími stavbaři už v pondělí oznámilo ŘSD, které to zdůvodnilo velkým zpožděním prací. V nejbližší době by mělo ŘSD zajistit rozšíření opravované části dálnice. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je odstoupení konsorcia nejjednodušší cestou, stát bude po firmě vymáhat penále. Opravovanou D1 u Humpolce začne jiná firma najatá ŘSD rozšiřovat ve středu. Když práce neskončí ve čtvrtek, na svátky je přeruší a pokračovala by 27. prosince.

Doprava na této části dálnice minulý týden kolabovala kvůli hustému sněžení. Kolony měřily desítky kilometrů. Kraj Vysočina ve čtvrtek uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky.

O dalším postupu podle prohlášení firmy Geosan rozhodne jednání zúčastněných stran, případně soud. "Odstoupili jsme od smlouvy o dílo a ukončujeme naši činnost na zakázce," řekla ČTK mluvčí společnosti Geosan Vlasta Končelová.

"Doufám, že pochopili, že by ten úsek nedostavěli, a tohle je asi nejjednodušší cesta," reagoval na krok konsorcia v České televizi Ťok. O odstoupení se dozvěděl v SMS zprávě, než šel do studia. "Obávám se, že nebyla schopnost tohoto konsorcia tu práci dobře udělat," dodal. Stát bude nyní po konsorciu vymáhat penále. "Jsou tam velké škody," dodal, výši škod ale neupřesnil.

ŘSD podle Ťoka nemá kapacity na to, aby nyní úsek dálnice dovedlo do přijatelného stavu. Najme proto firmu, která posune svodidla a zasype kaverny. Firmu vybere bez soutěže takzvanou formou jednacího řízení bez uveřejnění. Paralelně bude muset okamžitě vypsat novou smlouvu tak, aby tam už na jaře přišla nová firma, která bude schopná stavbu udělat podle představ státu.

V pondělí ministr řekl, že se tento úsek dálnice okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný jízdní pruh. Auta tam pořád jezdí v zúžených jízdních pruzích. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl dnes ČTK řekl, že je ředitelství připraveno zprůjezdnění dálnice zajistit. Již v pondělí uvedl, že pokud posunutí svodidel nebudou schopny dosavadní firmy, postará se o to ŘSD, které už kvůli tomu oslovilo jinou firmu. Její jméno neuvedl. "Ta stavba je na jednotlivých stavebních objektech více než dva měsíce za svým harmonogramem," řekl mluvčí ŘSD v pondělí novinářům.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Firma Geosan ještě v pondělním prohlášení uvedla, že je rozhodnutá svým smluvním závazkům dostát a dílo v roce 2020 dokončit.

Dnes firma Geosan označila jako důvod odstoupení od smlouvy hlavně to, že se během několika posledních několika měsíců na stavbě objevily skryté překážky. "A to jednak v podobě kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem, a dále v podobě odlišných geologických podmínek v místě založení nově budovaného mostu," stojí v prohlášení.

Dohody o změně smlouvy podle firmy nebylo dosaženo. "Nejnovější útoky ŘSD" podle výkonného ředitele Geosan Group Ivana Havla ukázaly, že objednatel o konstruktivní spolupráci nestojí. "Nemáme tak jinou možnost, než se neuvážlivým, účelovým, nesprávným a politicky motivovaným krokům ŘSD bránit odstoupením od smlouvy o dílo a navazující ochranou naší společnosti právní cestou," uvedl Havel v prohlášení.

Opravovanou D1 u Humpolce začne jiná firma rozšiřovat ve středu

Opravovaný úsek dálnice D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru budou dělníci postupně rozšiřovat od středečního rána. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se už dohodlo s firmou, která bude zprůjezdnění D1 po odchodu dosavadního stavebního sdružení zajišťovat. Práce, kvůli nimž bude doprava stahovaná do jednoho jízdního pruhu, budou pokračovat i ve čtvrtek. V pátek budou přerušeny s ohledem na očekávaný vyšší provoz před svátky, pokud se je do té doby nepodaří dokončit, řekl dnes ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Pracovníci by se pak na D1 vrátili 27. prosince.

"Probíhají přípravné práce, abychom mohli nasadit mechanizaci. To znamená, odmrazujeme a čistíme od sněhu," řekl Rýdl. Čištění středové části dálnice zatím zajišťuje technika ředitelství. Ve středu na dálnici nastoupí šest pracovních čet, pracovat na posunování středových svodidel budou od 07:00. Řidiči musejí počítat s omezením v obou směrech. Dopravu bude nutné v daných místech stahovat do jednoho jízdního pruhu. I po rozšíření dálnice budou auta dál mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem projíždět omezenou rychlostí. Zprovozňování D1 bude pro ŘSD podle Rýdla zajišťovat firma, která má s prací na dálnici zkušenosti. Její název neuvedl.