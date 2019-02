Ilustrační foto - Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek sledoval výsledky druhého kola voleb do Senátu 13. října 2018 v Praze na celostátní konferenci strany.

Ilustrační foto - Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek sledoval výsledky druhého kola voleb do Senátu 13. října 2018 v Praze na celostátní konferenci strany. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - KDU-ČSL chce v květnových evropských volbách obhájit tři poslanecké mandáty, které nyní má. Novinářům to dnes řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. Hlavní kandidát Evropské lidové strany (EPP) v eurovolbách Manfred Weber očekává, že hlavními tématy voleb budou migrace a ekonomika.

"Jsem optimista, i před pěti lety výsledky předčily naše očekávání," řekl Bělobrádek. KDU-ČSL v roce 2014 získala zhruba deset procent hlasů a tři mandáty v Evropském parlamentu (EP). Ze současných výsledků průzkumů, ve kterých se lidovci pohybují kolem pětiprocentní hranice pro vstup do EP, Bělobrádek obavy nemá. Podle něj nezohledňují specifickou situaci evropských voleb v Česku, které provází velmi nízká účast.

Bělobrádek také zopakoval, že považuje za správné nespolupracovat v nynějších volbách s TOP 09 a se STAN, přestože stejně jako KDU-ČSL působí ve frakci EPP. Podle něj by celkový výsledek společné kandidátky byl horší než při samostatné kandidatuře, protože strany mají různé hodnotové zaměření a navzájem by si odrazovaly voliče.

Weber, který dnes společně se zástupci KDU-ČSL vystoupil před novináři, řekl, že očekává dvě hlavní témata evropských voleb. Jedním z nich bude migrace, v níž chtějí strany sdružené v EPP klást důraz na ochranu vnějších hranic unie a kontrolu toho, kdo se do EU dostane. Evropští lidovci také chtějí prosazovat systém flexibilní solidarity s řešením migrace, kdy by každá země přispívala podle svých možností, například i pomocí uprchlíkům v táborech mimo evropské území. Povinné kvóty na rozdělování uprchlíků Weber odmítl.

Za druhé významné téma Weber označil ekonomiku. "Nyní si Evropa vede hospodářsky dobře, ale máme obavy z budoucnosti," řekl. Hrozby vidí především v obchodních bariérách, které mohou vzniknout kvůli krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo kvůli brexitu. EPP proto bude podle Webera usilovat o prosazení dohod o volném obchodu, které by přispěly k vytváření pracovních míst.

Evropští lidovci podle Webra připravují společný manifest, který by voličům ukázal, co získají, pokud budou ve svém státu hlasovat pro členskou stranu EPP. Dnes přislíbil mimo jiné odmítnutí členství Turecka v EU nebo prosazování rovného přístupu ke všem členským zemím bez ohledu na to, zda jsou z východní nebo západní části unie.

Němec Weber je jako hlavní kandidát EPP v evropských volbách zároveň kandidátem lidovecké frakce na příštího šéfa Evropské komise. Evropští socialisté, kteří jsou nyní po lidovcích druhou nejsilnější stranou v EP, nominovali jako kandidáta na šéfa komise Nizozemce Franse Timmermanse, Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE) českého europolance za ODS Jana Zahradila. Princip hlavních kandidátů využily evropské politické frakce poprvé před pěti lety, šéfem komise se poté stal tehdejší kandidát EPP Jean-Claude Juncker.