Lidovci chtějí, aby o Nejedlého cestě do Ruska jednala Sněmovna

Praha - Lidovci budou usilovat o to, aby se cestou prezidentova poradce Martina Nejedlého do Ruska zabývala Sněmovna. Téma navrhnou v úterý jako mimořádný bod jednání dolní komory. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Nejedlý odletěl do Moskvy ve čtvrtek, má jednat se zástupci administrativy ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Považuji to za natolik zásadní věc. V úterý začíná jednání Poslanecké sněmovny a já budu chtít zařadit tento bod na jednání Poslanecké sněmovny, protože mě zajímá, s jakým jel pan Nejedlý a tato delegace mandátem, jak vypadal protokol, s kým se měl pan Nejedlý setkat a kdo tu cestu platí," uvedl Bartošek.

Opozice prosazuje, aby zákon o výkupu elektřiny z plánované dukovanské elektrárny zohlednil bezpečnostní zájmy ČR. Stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Odklad projednávání normy část opozice ve čtvrtek ve Sněmovně neprosadila. Zákon by se tak mohl schvalovat v prosinci, rozhodly o tom hlasy ANO, ČSSD, SPD a KSČM.

Polostátní firma ČEZ plánovala vypsat tendr na dostavbu Dukovan do konce roku. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden řekl, že soutěž není připravená. Na začátku září se vyjádřil tak, že by dodavatele měla vybrat až příští vláda po volbách.

Předseda nejsilnějšího poslaneckého klubu vládního ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že neví, zda bude hnutí ANO pro projednávání Nejedlého cesty ve Sněmovně. Řekl, že dolní komora bude příští týden muset projednávat vrácené zákony ze Senátu či rozpočet. "Zeptám se v klubu kolegů, jestli to podpoří," uvedl Faltýnek.

Podle komunistického poslance Jiřího Dolejše je Nejedlého cesta hlavně záležitostí mezi "Černínem a Hradem". Předpokládá, že ministr zahraničí dostane o výjezdu informace. Poslanci by se otázkou měli zabývat, až kdyby, Pražský hrad odmítal s Černínským palácem komunikovat, uvedl Dolejš. Míní, že se kolem zákona o dostavbě elektrárny vyvolává umělá debata o hrozbách a kolem Nejedlého o tom, co vše má v Moskvě řešit. O podpoře lidoveckého požadavku se rozhodne až podle informací o cestě.

Na Nejedlého cestu do Ruska upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Nejedlý jim ve čtvrtek před odletem řekl, že v Moskvě bude jednat s administrativou prezidenta Vladimira Putina o vztazích a vzájemných návštěvách. Zahraniční politiku má na starosti vláda. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ČTK napsal, že byl ubezpečen, že prezidentův poradce nebude řešit věci z vládní působnosti včetně mezivládních konzultací. Opoziční Piráti Petříčka vyzvali, aby Nejedlému odebral diplomatický pas.