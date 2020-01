Lidl zlevnil rohlíky, pekaři se obávají ekonomických potíží

Praha - Obchodní řetězec Lidl snížil od konce minulého týdne ceny rohlíků na 1,5 Kč. Svaz pekařů a cukrářů v ČR se nyní obává poklesu cen i u dalších řetězců, na snižování nákladů ve výrobě není podle svazu prostor. Svaz označil rozhodnutí řetězce za nešťastné, do budoucna by mohlo vést k problémům pekáren, ukončení jejich výroby a nahrazení čerstvého pečiva dopékanými zamrazovanými polotovary. ČTK to dnes sdělil výkonný ředitel svazu Jaromír Dřízal.

Zlevnění v Lidlu podle Dřízala nebylo zatím na úkor dodavatelských cen. "Obchodník si v tomto případě snížil u výrobku vlastní marži, která je u rohlíku dostatečně vysoká. Mohlo by se zdát, že je vše v pořádku. Bohužel toto snížení ceny může mít pro pekaře velmi negativní dopady," dodal. Nízké ceny pečiva navíc podle něj degradují práci českých pekařů v očích spotřebitelů.

Svaz upozornil, že ani současná běžná cena 1,9 Kč za rohlík neodpovídá reálné hodnotě produktu, podle něj se před deseti lety prodávalo toto pečivo za 2,5 koruny. "Vezměme si názorný příklad z minulosti - před rokem 1989 se rohlík prodával za 30 haléřů, přitom byla jeho cena ještě dotována státem tzv. zápornou daní z obratu. Za uplynulých 30 let se náklady pekařům zvedly zhruba desetkrát - tímto jednoduchým propočtem si můžeme lehce spočítat cenu, za jakou by měl být rohlík prodáván. Odpovídá poměrně přesně ceně rohlíku v pekařských speciálkách, kde si cenu stanoví sami pekaři," podotkl Dřízal.

Podle svazu je denní výroba rohlíků v ČR kolem 13 milionů, do řetězců se jich dodává kolem osmi milionů. "Dodavatelská cena deset haléřů pod výrobními náklady znamená pro obor roční ztrátu 290 milionů korun, které pak chybí na rozvoj, investice, mzdy zaměstnanců," upozornil.

Zástupci řetězců Kaufland a Billa ČTK sdělili, že cenu 1,9 Kč za rohlík budou držet. "Krok konkurence může přenést tlak na výrobce pečiva, aby snížili své prodejní ceny. Společnost Billa se k této strategii nepřipojuje a cenu 1,90 Kč drží dlouhodobě na stejné úrovni," řekla mluvčí Dana Bratánková.

Řetězec Globus připustil, že dlouhodobé snížení ceny povede k zatížení především výrobců a dodavatelů. Mluvčí řetězce Rita Gabrielová ale dodala, že předpokládá, že v současné situaci bude řetězec konečnou cenu upravovat. Podobně odpověděl i Penny Market. "Penny se snaží svým zákazníkům vždy nabízet zboží za atraktivní ceny, proto sledujeme aktivity konkurence a v případě potřeby reagujeme," řekl za řetězec Tomáš Kubík.

Řetězec Albert na dotaz ohledně ceny odpověděl, že spolupracuje s téměř 60 regionálními pekárnami. "Ceny pečiva nastavujeme tak, aby byly konkurenceschopné a atraktivní pro zákazníky, a zároveň aby odrážely kvalitu a pracnost pekařského řemesla," uvedl mluvčí Jiří Mareček.