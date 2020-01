Lidl otevře v lednu a únoru prodejny v Praze a Liberci

Praha - Německý potravinářský řetězec Lidl na začátku roku otevře tři prodejny. V Praze v OC Opatovská bude nový obchod fungovat od 20. ledna, stejný den zákazníky po zhruba půlroční pauze přivítá pobočka v Liberci v Zeleném údolí. Další pražská prodejna vzniká na Smíchově v budově Ženské domovy. Otevřít by měla v únoru. V souvislosti s rozšiřováním sítě zahájil Lidl loni stavbu svého největšího logistického centra, které roste v Buštěhradu. Fungovat by mělo začít na jaře příštího roku, na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Letos Lidl podle Holé chystá i další prodejny, nejen v hlavním městě. Kromě budování nových obchodů se chce stejně jako v minulých letech věnovat modernizacím stávajících poboček. Například v Liberci ve Vratislavické ulici loni původní prodejnu zboural a na jejím místě postavil novou a větší, která je krátce před otevřením. V obchodě budou širší uličky, nová pekárna, rozšířené úseky čerstvých potravin, pokladny s odkládacím prostorem a větší plochou za pokladnami. Zákazníci se budou moct připojit k bezplatné wifi, větší komfort budou mít i při parkování.

Za více než tři miliardy korun staví Lidl logistické centrum v Buštěhradě v bývalém areálu ocelárny. Skladovací plocha zabere téměř 60.000 metrů čtverečních, z nichž třetina bude určena pro chlazené a čerstvé zboží. Na parkoviště by se mělo vejít až 95 kamionů, logistické centrum by mělo zvládnout zásobit 90 prodejen. V současné době má Lidl logistická centra v Brandýse nad Labem, Cerhovicích, Olomouci a u Měřína.

Lidl vstoupil na český trh v roce 2003, aktuálně zde provozuje 254 prodejen. Privátní značky tvoří přes 80 procent sortimentu. Kromě potravin nabízí i oblečení nebo potřeby pro domácnost a kutily. Toto zboží je dostupné také v jeho e-shopu. Ve finančním roce 2017/2018 vykázal rekordní zisk před zdaněním 5,1 miliardy korun, meziročně o 27 procent více. Díky růstu tržeb o pětinu na 52,3 miliardy korun poskočil ze čtvrtého na druhé místo žebříčku největších tuzemských obchodníků za řetězec Kaufland. Lidl i Kaufland přitom patří do stejné německé maloobchodní skupiny Schwarz.