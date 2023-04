Lidí s problémy po jídle z hradecké restaurace přibylo na 89,část má salmonelózu

Hradec Králové - Počet lidí se zdravotními obtížemi po jídle v jedné z restaurací v centru Hradce Králové se zvýšil na 89. Salmonelóza byla dosud potvrzena u 38 z nich. Konkrétní zdroj zdravotních obtíží zatím není objasněn, řekla dnes ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Několik vzorků hygienici odeslali do Národní referenční laboratoře k dalšímu doručení. Výsledky by hygienici měli znát v příštím týdnu. Údaje jsou k dnešním 10:00.

"Aktuálně máme nahlášeno celkem 89 osob se zdravotními obtížemi, které uvádějí jako společný znak konzumaci pokrmů ve stejné provozovně stravovacích služeb v době od úterý 28. března 2023 do soboty 1. dubna 2023," uvedla Krejčí.

Podle webu iSport je jedním z těchto lidí také elitní hokejový útočník Hradce Králové Kevin Klíma. Podle webu měl silné střevní potíže a horečku.

Při kontrole provozovny hygienici odebrali 25 vzorků. V osmi případech šlo o suroviny, v 17 případech o stěry z povrchů, náčiní a z rukou zaměstnanců. "Výsledky by měly být k dispozici v první polovině příštího týdne. Zaměstnanci byli zároveň odesláni na vyšetření s ohledem na vyloučení možného nosičství nákazy," uvedla Krejčí.

Hygienici nařídili uzavření provozovny a její sanitaci. "Případné opětovné otevření bude možné až po ověření účinnosti přijatých opatření a rozhodnutí KHS," dodala mluvčí.

Krajským hygienikům byl v neděli 2. dubna po 13:00 nahlášen z Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) výskyt zdravotních obtíží u několika lidí, kteří jedli v uvedené restauraci. Ve FN HK od té doby ošetřili okolo 50 lidí v souvislosti s tímto případem, z toho pět lidí dvakrát. Většina z nich byla po ošetření propuštěna do domácí péče.

"Hospitalizováno bylo pět lidí, z toho tři děti," řekl dnes v 10:30 ČTK Zdeněk Tušl z hradecké FN HK.

Zástupci restaurace se již dříve na facebooku zákazníkům omluvili. Jde o restauraci na Velkém náměstí v historickém centru stotisícového Hradce Králové, která nabízela asijskou kuchyni. Pobočky má také v Jaroměři na Náchodsku a v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. "Jsou tam jiní kuchaři a provozovatelé, proto prosím nemějte strach do těchto dvou poboček zajít, tam jsou hygienická opatření v pořádku. To, co se stalo v Hradci, se týká jen Hradce. Pobočka na Velkém náměstí už nebude nikdy znovu otevřena: Nerada bych, aby to zasáhlo i jiné pobočky, kterých se to netýká," uvedla majitelka na webu.

Současný případ je svým rozsahem srovnatelný s tím před pěti lety, také ten se stal v centru Hradce Králové, ale v jiném stravovacím zařízení. V červnu 2018 po požití kuřecího kebabu se zeleninou v bistru v centru Hradce Králové onemocnělo 81 lidí, z nichž 57 skončilo v hradecké fakultní nemocnici. Akutní otravu lidem tehdy způsobil zlatý stafylokok produkující střevní jed enterotoxin typu A. Provozovatel bistra dostal od hygieniků pokutu 250.000 korun.