Lidí s penzijním spořením za tři čtvrtletí přibylo o víc než 8000

Praha - Počet lidí s penzijním spořením v tzv. třetím pilíři letos koncem září dosáhl 4,445 milionu osob, což je meziroční nárůst o 8237. Přirozený úbytek lidí v transformovaných fondech, do kterých již nemohou vstupovat noví účastníci, překonal přírůstek lidí v účastnických fondech. Na konferenci k 25 letům penzijního připojištění o tom dnes informovala Asociace penzijních společností ČR. Letošní rok je od roku 2013 prvním, kdy počet lidí s penzijním spořením roste.

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, za tři čtvrtletí vzrostl o 132.000 na 1,099 milionu. V transformovaných fondech zůstávalo 3,346 milionu účastníků, tedy o 124.000 méně než na konci roku. "Předpokládáme, že trend celkového nárůstu počtu účastníků bude pokračovat," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

"Účastnickým fondům se daří zhodnocovat peníze účastníků. V průměru od začátku roku se zhodnotily konzervativní fondy o 1,3 procenta, vyvážené o 7,6 procenta a dynamické dokonce o 13,6 procenta," dodal Poklop.

Rostl i objem spravovaných peněz klientů, v účastnických fondech dosáhl koncem září 54,8 miliardy Kč a v transformovaných fondech 421 miliard Kč, tedy celkem ve třetím pilíři 475,8 miliardy Kč.

V účastnických fondech od začátku roku 2019 přibylo 23.444 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele, na celkových 240.740 účastníků, kteří představují 22procentní podíl z celkového počtu účastníků doplňkového penzijního spoření. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele ve třetím čtvrtletí 2019 činil 887 Kč.

Na konci září pobíralo v transformovaných fondech příspěvek zaměstnavatele 806.106 účastníků, což je 24 procent z celkového počtu účastníků penzijního připojištění. Hodnota průměrného měsíčního příspěvku zaměstnavatele činila 824 Kč.

Fondy penzijních společností byly bez výjimky za tři čtvrtletí ziskové, účastnické fondy vytvořily celkem 2,393 miliardy Kč zisku a transformované fondy 4,091 miliardy Kč.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.