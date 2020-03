Lidí s koronavirem v Česku přibylo na 1120, šest se vyléčilo

Praha - Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku stoupl na 1120, oznámilo na svém webu ministerstvo zdravotnictví. Za dnešek přibylo 73 nemocných. Vyléčených z nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zůstává šest lidí. První tři potvrzené případy nákazy se v České republice objevily před třemi týdny - v neděli 1. března.

ísla o počtu nakažených ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo k dnešním 17:45. Testů bylo k sobotní půlnoci provedeno 15.584. S nemocí COVID-19 je v Česku podle dopoledních údajů ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) hospitalizováno 74 lidí. Na jednotkách intenzivní péče je 19 z nich, na plicní ventilaci 11 a jeden muž ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji, který okysličuje krev. Největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek, kdy přibylo 205 případů nákazy. V pátek počet nakažených stoupl o 124, v sobotu o 158 lidí. Nejvíc nakažených je podle hlášení krajských hygienických stanic v Praze, celkem 150, na Středočeský kraj připadá 122 případů. Shodně 81 nemocných má Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Nejméně případů má Liberecký kraj s 11 nakaženými. Hlášení hygieniků zahrnují pouze ověřené nálezy, proto jsou mírně nižší než čísla včetně případů odhalených v laboratořích. V zahraničí se podle hlášení hygieniků nakazila třetina nemocných, podíl klesá. Z Česka pochází 67 procent případů nákazy. Téměř polovina z nakažených v zahraničí se vrátila z Itálie, čtvrtina z Rakouska. Mužů je 55 procent z infikovaných. Nejvíc lidí s nákazou, víc než pětina, je ve věku mezi 35 a 44 lety. Děti do 14 let tvoří necelých sedm procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými zhruba 12 procent. Proti šíření nákazy stát postupně zavedl mimořádná opatření. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení pohybu, jsou zavřené školy, restaurace a většina obchodů, až na výjimky nikdo nesmí za hranice ani cizinci do Česka. Zastavil se kulturní i sportovní život. Lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem. Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula dnes uvedl, že pokud bude v Česku na konci března méně než 8500 nakažených, bude možné v dalších deseti dnech opatření uvolňovat.