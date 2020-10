Lidí s covidem dál rekordně přibývá, Babiš nevyloučil lockdown

Praha - Rekordní nárůsty nakažených koronavirem v Česku pokračovaly také ve čtvrtek a premiér Andrej Babiš (ANO) varoval před dalším zpřísněním opatření proti šíření nákazy. Může podle něj dojít i na takzvaný lockdown, tedy uzavření země jako na jaře v počátcích epidemie. Právě dnes přitom začala platit tvrdší omezení, která způsobují ztráty třeba restauracím, fitness centrům nebo zoologickým zahradám, a další zpřísnění je naplánováno od pondělka. Premiér uvedl, že se připravuje pomoc podnikatelům a vyzval k dodržování pravidel. Podle opozice Babiš svádí vinu za své letní selhání na občany.

Fotogalerie

Denní přírůstky nakažených koronavirem byly rekordní už v úterý a ve středu, ve čtvrtek se maximum posunulo na 5394 potvrzených případů za den. Celkový počet nakažených překročil 100.000, aktuálně nemocných je téměř polovina z nich. Rychle přibývá také hospitalizovaných, nemocných covidem-19 ve vážném stavu a také úmrtí, s koronavirem dosud zemřelo 869 pacientů.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) upozornil na to, že kapacity zdravotnictví jsou omezeny nejen počtem lůžek, ale také zaměstnanců. Vyzval zdravotníky pracující v jiných profesích, aby při epidemii pomohli. Za jediný den se covidem-19 nakazilo 85 lékařů a téměř 200 sester, řekl ministr bez uvedení celkových čísel. Podle posledních údajů zdravotníků s koronavirem přibylo za září desetinásobně na víc než 2500. Vláda podle Prymuly v pondělí projedná opatření, které umožní povolávání mediků. Lůžka by mohl uvolnit přesun hospitalizovaných ze sociálních důvodů do hotelového ubytování, takových pacientů je podle Prymuly zhruba 800.

Před zostřením opatření proti šíření nemoci varoval Babiš i Prymula. V případě úplného uzavření života země by bylo zřejmě omezeno vycházení v mimopracovních aktivitách na určitou vzdálenost od domu, lidé by mohli chodit nejvýš ve dvou, řekl ministr.

Babiš vyzval lidi, aby situaci kolem viru přestali zlehčovat, a důrazně požádal, aby opatření dodržovali. Lidé v Česku podle něj jistě mají opatření "plné zuby", ale virus musí porazit všichni společně. "Situace skutečně není dobrá. Situace je velmi vážná. Máme velký výskyt viru, který se šíří komunitně," prohlásil.

Opoziční strany také apelují na lidi, aby dodržovali vládní opatření, odmítají ale Babišovo obvinění občanů ze zodpovědnosti za šíření viru kvůli tomu, že opatření porušují. Třeba nos a ústa si podle průzkumu agentury IPSOS pro společnost Respilon nezakrývají jen zhruba dvě procenta lidí v Česku. Zástupci opozice připomněli, že Babiš koncem srpna odmítl návrh ministerstva zdravotnictví na přísnější povinnost při nošení roušek.

Premiér nemá hrozit, uvedl předseda ODS Petr Fiala. "Lidé nemohou za současný stav, je to selhání vlády. Společně se z toho ale dostaneme," dodal. Jako selhání vlády a Babiše vidí nynější situaci také další šéfové opozičních stran. "Za aktuální situaci nesete zodpovědnost vy, pane premiére," uvedli lidovci.

Podle zpřísněných opatření, která platí ode dneška do 25. října, musejí restaurace zavírat nejpozději ve 20:00 a u stolu mohou být maximálně čtyři lidé. Vláda zavřela posilovny, fitness centra, bazény, koupaliště a zoologické zahrady. Další omezení se týkají nákupních center nebo diskoték. Od pondělí 12. října na 14 dní vláda zavře divadla, kina i památky, téměř zruší profesionální i amatérské sportování a omezí návštěvy úřadů a nemocnic. Na druhý stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku, školákům se prodlouží podzimní prázdniny.

Podnikatelé v dotčených oborech už hlásí ztráty. Třeba Česká komora fitness očekává za 14 dní uzavření ztráty 285 milionů korun. Firmy také kritizují vyhlášení zákazu ze dne na den, zoo se navíc o povinnosti dozvídaly se zpožděním v noci nebo až dnes ráno, protože Prymula původně oznámil jejich uzavření až od pondělí.

"Opatření mohou být pro některé podnikatele a živnostníky po jaru likvidační, ale příštích 14 dnů bude rozhodujících," řekl dnes Babiš. Uvedl, že podpora od státu by měla být cílenější než na jaře. Na programech státní pomoci podle premiéra pracuje vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Dnes večer se sejde se zástupci podnikatelských organizací. Prymula chce zase v pondělí jednat s praktickými lékaři o testování celé populace na covid-19 s využitím antigenních testů, které není třeba vyhodnocovat v laboratoři.

O návrhu na prodloužení ošetřovného, který by měl usnadnit situaci rodičům školáků ze zavřených škol, má Sněmovna jednat až na řádné schůzi 20. října. Návrh počítá s tím, že zaměstnanci by ošetřovné mohli dostávat po celou dobu výuky na dálku či nařízené karantény. Nárok na dávku by měli mít i takzvaní dohodáři.

Přehled nových vládních opatření zveřejněných na portáluODok: -------- Od pátku 9. října do neděle 25. října: - Na akcích uvnitř se může shromáždit nejvýše deset lidí a na venkovních akcích nejvýše 20, s výjimkou členů domácnosti, schůzí a zasedání, a také účasti na svatbě či pohřbu. - Nesmějí se pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek. Zpívat se nesmí ani ve školách či v kroužcích nebo jiných spolcích. - U ostatních kulturních akcí bude do pondělí 12. října platit stávající režim, ve kterém mohou divadla hrát, ovšem bez přestávek na občerstvení. V jednom sále může být maximálně 500 lidí s rouškami, stejně jako v kinosále, a musí být dodrženy dvoumetrové vzdálenosti mezi lidmi navzájem. - Uzavírají se všechna vnitřní sportoviště, tělocvičny, hřiště, posilovny a fitness centra, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Také se uzavřou bazény a wellness a rovněž i zoologické zahrady. Zavřeny zůstanou i herny a kasina. - Sportovních akcí se do pondělí 12. října mohou účastnit pouze sportovci, organizátoři a novináři v celkovém počtu nejvýše 130 osob, totéž platí i pro přípravu na soutěže. - Bohoslužeb se může účastnit nejvýše 100 lidí. - Restaurace musejí zavřít ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé. Nebude poskytována služba wi-fi. - Společenské kluby a diskotéky musejí také zavřít ve 20:00 a platí v nich zákaz živé hudby a tance. - V nákupních centrech se lidí smějí pohybovat jen ve skupinkách po dvou s rozestupy dva metry mezi jednotlivými skupinkami. Od pondělí 12. října do neděle 25. října: - Pravidlo o shromáždění nejvýše deseti lidí uvnitř a nejvýše dvaceti lidí venku se začne vztahovat i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce a přehlídky, kromě schůzí a pracovních zasedání. - Nesmějí se konat koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté. - Nesmí se společně zpívat ve více než pěti lidech uvnitř, s výjimkou domácností a mateřských škol. - Nesmějí se konat poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce a veletrhy. - Zavřena zůstanou muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny a planetária. Také provozovny zájmových kroužků pro děti kromě školních družin. - Na svatbách či pohřbech se může od 19. října shromáždit nejvýše 30 lidí. - Pokojná venkovní shromáždění budou omezena na nejvýše 500 lidí v rouškách, a to ve skupinách po maximálně 20 lidech při rozestupech dva metry mezi skupinami.