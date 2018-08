Zleva zástupce družstva Svatopluk Martin Junek, senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a právník družstva Lubomír Kincl informovali 30. července 2018 v Praze novináře o výsledcích jednání s konkurzním správcem společnosti H-System Josefem Monsportem. Družstvo Svatopluk sdružuje část obyvatel bytů v Horoměřicích u Prahy, kteří by se měli na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu do měsíce vystěhovat.

Zleva zástupce družstva Svatopluk Martin Junek, senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a právník družstva Lubomír Kincl informovali 30. července 2018 v Praze novináře o výsledcích jednání s konkurzním správcem společnosti H-System Josefem Monsportem. Družstvo Svatopluk sdružuje část obyvatel bytů v Horoměřicích u Prahy, kteří by se měli na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu do měsíce vystěhovat. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Správce konkurzní podstaty Josef Monsport podle senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL) přislíbil, že do vyřešení případu nebude vystěhovávat z Horoměřic žádného z klientů H-Systemu. Novinářům to Čunek řekl po schůzce Monsporta se zástupci bytového družstva Svatopluk, při které v Hrzánském paláci působil jako mediátor premiér Andrej Babiš (ANO). Svatopluk a konkurzní správce by se měli během srpna domluvit na ústavu, který by ocenil nemovitosti v Horoměřicích.

"Před panem premiérem pan Monsport řekl, že do vyřešení případu nebude nikoho z Horoměřic stěhovat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se do měsíce mají stěhovat, nebude uplatňovat," uvedl Čunek. Během srpna by se mělo bytové družstvo s Monsportem dohodnout na tom, jaký znalecký ústav, jakým způsobem a k jakému datu bude bytové domy a pozemky oceňovat.

Nejvyšší soud minulý týden nařídil do měsíce opustit domy, které si bývalí klienti H-Systemu vlastními prostředky dostavěli po zkrachování společnosti v roce 1997. Rozhodnutí se týká osmi domů a 60 rodin patřících pod družstvo Svatopluk. Čas na vystěhování dostali od soudu do 23. srpna.

Monsport novinářům řekl, že nikdy nezamýšlel v srpnu začít lidi vystěhovávat. "To je nesmysl. Já taková povaha nejsem. To, že se to nebude dít, není tím, že bych podlehl nějakému tlaku. Není moje povaha, abych někoho vyhazoval na dlažbu," konstatoval. Nyní se podle něj obě strany "dohodly, že se dohodnou". Důležité podle něj bude i to, aby bylo zachováno solidní prostředí a strany na sebe veřejně neútočily.

Čunek řekl, že obě strany budou hledat znalecký ústav kvůli ocenění. Důležité je, aby zadavateli posudku byly obě strany. "Život je barevný. Teď bude to ocenění," odpověděl senátor a zlínský hejtman na dotaz, jak by měla vypadat dohoda, do které Monsport bude s vystěhováním čekat.

Monsport konstatoval, že společný posudek zajistí, že žádná ze stran ho nebude kritizovat. "Zadání je o tom, že se znovu nacení nemovitosti, které si kdysi Svatopluk vzal z té konkurzní podstaty. Shodli jsme se na tom, že zatím nepůjdeme do dražby," dodal. Posudek by měl hledat, jaká je obvyklá cena nemovitostí v roce 2018, ale i jaká byla v několika dřívějších termínech. Monsport podotkl, že o tom, která z cenových alternativ se bude případně realizovat, nakonec rozhodne věřitelský výbor.

Jeho předseda Petr Pavel, který zastupuje největšího věřitele Gomanold, se ČTK odmítl k dnešnímu jednání v Hrzánském paláci vyjádřit s tím, že k věci nemá co říct. Akciová společnost Gomanold má velký vliv na rozhodnutí konkurzního správce, jelikož jeho pohledávka činí přes miliardu korun, tedy polovinu všech uplatňovaných pohledávek za H-Systemem. Pohledávka družstva Svatopluk představuje přes pětinu vymáhané částky. Jako jediný člen představenstva Gomanoldu, jehož vlastník podle Lidových novin sídlí na Kypru, je v obchodním rejstříku zapsán brněnský podnikatel Marek Galvas, který je podle rejstříku mimo jiné předsedou dozorčí rady J&T Credit Investments.

Babiš novinářům řekl, že případ je komplikovaný, řeší se 20 let a nebude možné ho vyřešit rychle. "Myslím, že jsme našli dohodu na další postup. Důležité je, že těm lidem nehrozí vystěhování a že došlo k nějaké dohodě na postupu ohledně ocenění bytových jednotek a pozemku," uvedl Babiš.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) ocenil, že se podařilo prolomit ledy. "Znalecký posudek se bude zabývat i tím, v jakém rozsahu zhodnotili nemovitosti jejich uživatelé a družstvo Svatopluk," uvedl. Zároveň připomněl, že poškozených je v kauze H-System podstatně více, přičemž zájmy jednotlivých stran se rozcházejí. "O co více se vybere z hlediska konkurzu, tak samozřejmě o to více připadne na všechny jednotlivé věřitele. To je asi podstata záležitosti," řekl ministr spravedlnosti.

Zástupce bytového družstva Svatopluk Martin Junek litoval, že ostatním věřitelům nevyšel na dnešním jednání vstříc hlavní věřitel. "Velmi jsem si sliboval, že firma Gomanold, reprezentovaná panem Petrem Pavlem, nám nějakým způsobem vyjde vstříc a třeba nebude trvat na monetizaci těch pohledávek, ale bylo tomu naopak. Firma stále trvá na tom, že chce získat z konkurzu co nejvíce peněz, a my, klienti H-Systemu, to budeme muset nějakým způsobem platit," uvedl.