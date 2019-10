Lidem se o víkendu otevře Jelení příkop pod Pražským hradem

Praha - Veřejnosti se dnes a v neděli vždy od 10:00 do 15:00 otevře Jelení příkop pod Pražským hradem, který je jinak kvůli rekonstrukci nepřístupný. Lidé budou moci rokli navštívit ještě 16. a 17. listopadu. Dny otevřených dveří se konají dva podzimní víkendy u příležitosti státních svátků, při kterých si republika připomíná vznik Československa a boj za svobodu a demokracii v letech 1939 a 1989.

Do Jeleního příkopu mohou lidé vstoupit branou od Klárova a prohlídková trasa bude končit v ulici U Brusnice. Vstup je zdarma. Hrad doporučuje návštěvníkům pevnou obuv, protože budou procházet složitým terénem a místy i stavbou. I když příchozí nečekají bezpečnostní kontroly, nebudou moci vstupovat do areálu s většími zavazadly.

Hrad za dobu působení prezidenta Miloše Zemana čelí kritice, že uzavřel předtím volně přístupné prostory a u vchodů zavedl bezpečnostní kontroly. Vedle Jeleního příkopu se lidé letos nedostali ani do Jižních zahrad. Úředníci uzavírky zdůvodňují náročnými opravami a bezpečnostní kontroly byly podle prezidentské kanceláře zavedeny na žádost policie.

V dolní části příkopu si návštěvníci budou moci prohlédnout informační panely o historii rokle i průběhu rekonstrukce. V horní části uvidí opravené medvědárium, které nechal vybudovat prezident Tomáš Garrigue Masaryk pro medvědy od legionářů z Ruska. Dolní a horní část Jeleního příkopu jsou od roku 2002 propojeny cihlovým tunelem pro pěší od architekta Josefa Pleskota.

Jelení příkop má rozlohu přes osm hektarů. Jméno získal podle toho, že v dobách Rudolfa II. se v něm chovala lovná zvěř. Rozkládá se podél potoka Brusnice od ulice U Brusnice k velké zatáčce Chotkovy estakády. Za komunismu tam lidé stejně jako do dalších prostor Pražského hradu nesměli, otevřel se až za éry porevolučního prezidenta Václava Havla. V roce 2017 byly některé vstupy do dolní části příkopu uzavřeny s poukazem na bezpečnostní opatření. Následující rok Hrad oznámil, že dolní část Jeleního příkopu se uzavře kvůli rekonstrukci, která měla trvat deset měsíců. Ani letos se ale příkop kvůli opravám veřejnosti neotevřel. Jeho horní část chce Pražský hrad zpřístupnit od druhé poloviny příštího roku a dolní část, kde se opravují hradby a věže, by se podle něj mohla otevřít v roce 2022.