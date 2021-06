Lidé ze zasažených oblastí mohou získat psychologickou pomoc na Modré lince

Praha - Lidé, které zasáhla ničivá bouře a tornádo, mohou získat psychologickou pomoc na krizové Modré lince. Obracet se na ni mohou každý den od 09:00 do 21:00, tedy i o víkendu. ČTK to sdělila ředitelka linky Hana Regnerová. Experti jsou k dispozici na číslech 608 902 410 či 731 197 477. Další kontakty jsou na webu www.modralinka.cz.

"Jsme k dispozici poskytnout psychickou pomoc v krizi," uvedla Regnerová.

Podle expertů by se zasažení lidé neměli zdráhat říct si o pomoc a podporu, a to i opakovaně. Pokud chtějí, mají plakat či křičet. Neměli by zapomínat hodně pít a měli by se snažit i odpočívat a spát. Dívat by se měli do blízké budoucnosti, tedy na pár příštích hodin či dní.

Blízcí či dobrovolníci by měli naslouchat, pokud postižení bouří budou chtít o události mluvit. Přijmout by měli jakékoliv reakce zasažených lidí. Hněv, bezmoc, vztek či závist jsou v pořádku, zdůrazňují experti. "Je to normální reakce na nenormální situaci," uvedla linka.

Nutné je projevit potřebným pochopení a účast bez okázalosti. Vhodné je ptát se, co zasažení potřebují. Pokud sami nevědí, měl by člověk nabídnout konkrétní pomoc jako ubytování, jídlo, oblečení, léky či zajištění péče o děti. Slibovat má ale jen to, co skutečně splní. Ani dobrovolníci by neměli zapomínat o sebe pečovat.

Podle pracovníků linky by lidé z jiných míst měli zachovat klid a potlačit nutkání rychle něco podniknout. Neměli by podléhat zvědavosti a jezdit do zasažené oblasti. Pokud chtějí pomoci, měli by se přidat k nějaké organizaci, která podporu koordinuje. Mohou přispět i do sbírek. Podporu mohou nabídnout také na krizové lince Jihomoravského kraje 800 129 921. Neměli by volat hasičům či záchranářům a zdržovat je od práce. Pomoc bude potřeba i později, dodala linka.

Modrá linka funguje od září 1994. Sídlí v Brně. Zaměřuje se na pomoc lidem v krizových situacích. Loni měla 8176 hovorů a osobních konzultací v poradně.