Lidé zatím odeslali na 500.000 sčítacích formulářů, na vyplnění bude víc času

Praha - Do on-line sčítání lidu se do dnešního odpoledne zapojil asi milion lidí, odeslaných formulářů eviduje Český statistický úřad (ČSÚ) zhruba 500.000. ČTK to dnes řekl předseda úřadu Marek Rojíček. Vyplňování elektronických formulářů nyní funguje bez problému, při velkém množství zájemců o sčítání se na stránkách objeví upozornění, aby se lidé do sčítání přihlásili později. Spuštění sčítání provázely v sobotu problémy, systém většinu prvního dne nefungoval. Kvůli výpadku budou mít lidé na vyplnění víc času než původně plánovaných 14 dní.

Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na sobotu, od brzkého rána však mělo výpadek kvůli chybě v takzvaném našeptávači adres, což způsobilo přetížení systémů. ČSÚ po 08:00 systém pozastavil a opět ho spustil po 17:00. Dílčí problémy zaznamenal úřad ještě zhruba do 20:00, kdy se některým lidem nedařilo odeslat již vyplněný formulář. Tyto potíže byly způsobeny přetížením, kdy se po výpadku do systému přihlásilo mnoho lidí najednou, vysvětlil Rojíček. "Od té doby běží systém bez problémů," řekl předseda.

Závada, jež zavinila sobotní výpadek, byla podle Rojíčka způsobena tím, že když lidé vyplňovali adresy a vypisovali jednotlivé znaky, systém jim automaticky zužoval výběr adres, což způsobilo velký počet dotazů do databáze. "V kombinaci s velkým počtem uživatelů to znamenalo velké přetížení," popsal předseda. Nyní je problém vyřešen, uživatel musí zadat do políčka delší řetězec znaků, aby se mu výběr zobrazil. Úřad také požádal provozovatele o navýšení výkonu databází.

Podle Rojíčka byl výpadek vinou dodavatele. Ten má podle něj ve smlouvě sankci 20.000 Kč bez DPH za každých 15 minut nedostupnosti systému. Firma OKsystem, která je dodavatelem některých komponent celého systému, mimo jiné právě modulu pro vyplňování adres, v prohlášení uvedla, že celý systém byl opakovaně v předstihu důkladně otestován, a to včetně řady zátěžových testů. Server Lupa.cz s odkazem na registr smluv organizace Hlídač Státu na twitteru uvedl, že aplikaci pro sčítání dodal OKsystem za 22,76 milionu korun.

On-line sčítání lidu mělo podle původních plánů skončit 9. dubna. Rojíček ČTK řekl, že úřad jedná o prodloužení termínu, aby mohli formuláře on-line vyplnit všichni, kdo o to mají zájem. Formulář pro sčítání je nyní možné vyplňovat na webu, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ti, kteří se nesečtou on-line, budou vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů.

Sobotní výpadek by měl předseda ČSÚ v pondělí vysvětlovat také na zasedání vlády. Premiér Andrej Babiš (za ANO) uvedl, že nefunkční elektronické sčítání lidu je odpovědností Rojíčka. Výpadek kritizovali i opoziční politici. Připomínali problémy se systémem pro prodej elektronických dálničních známek. Obdobně se vyjádřili i IT odborníci.

Sčítání se koná každých deset let. V ČR je povinné pro všechny obyvatele. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat také Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.