Praha - Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení či přídavek na dítě a chtějí ho dál dostávat, by měli úřadu práce doložit své příjmy za poslední loňské čtvrtletí. Čas na to mají do konce března. Nárok na podporu se posuzuje každé čtvrtletí. ČTK o tom dnes informovala mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Někteří poslanci povinnost čtvrtletně dokládat své příjmy či výdaje na bydlení kritizují. Podle nich je to zbytečné a úředníky to zahlcuje.

"Stejně jako každé čtvrtletí musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za čtvrtý kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na dávku," uvedla Beránková. Dodala, že potřebné doklady musí dodat i příjemci přídavků na dítě.

Na přídavek na dítě má nárok rodina s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Příjem rodičů s jedním dítětem do šesti let tak například nesmí překročit 20.817 korun, rodičů se třemi dětmi od pěti do 12 let pak 32.373 korun. Příspěvek na bydlení se vyplácí vlastníkům či nájemcům bytu s trvalým pobytem, kteří vydávají za přiměřené bydlení v Praze přes 35 procent svého příjmu a jinde přes 30 procent.

Loni od ledna do konce listopadu se na přídavcích na děti vyplatilo podle údajů ministerstva práce 9,35 miliardy. Úřady vydaly v listopadu 246.300 těchto dávek. Příspěvek na bydlení pobíralo 163.300 lidí. Celkem to za jedenáct měsíců stálo 7,05 miliardy.

Čtvrtletní dokládání příjmů domácnosti a výdajů na bydlení kritizovala už dřív místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Olga Richterová (Piráti). Poukazovala na to, že obyvatelé bytů dostávají vyúčtování energií a služeb jednou ročně, úřadům práce tedy čtyřikrát předkládají stejné papíry. Úředníci jsou pak zavaleni administrativou. Dřív se situace příjemců dávek testovala jednou za rok.

Generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková sociálnímu výboru Sněmovny před pár měsíci řekla, že administrativy s čtvrtletním testováním a dalšími nařízeními přibylo a zátěž úředníků i klientů je vysoká. Instituce kvůli tomu musela přijmout řadu opatření. Například zavedla v pobočkách vyvolávací systémy či online objednávání.

Předsedkyně sociálního výboru Radka Maxová (ANO) už dřív připustila, že by se legislativa s pravidly vyplácení dávek mohla změnit. Zdůvodnila to tím, že zpřísňující opatření nepřinesla takový efekt, jaký se očekával. Zákonodárci už zmírnili třeba povinné vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách.

Podle mluvčí úřadu práce nemusí lidé za úředníky vždy chodit osobně. Vyplněné žádosti mohou nechat na podatelně, mohou je poslat i poštou či přes datovou schránku. Pokud bude nutné něco doplnit, pracovníci pobočky je sami zkontaktují. Formuláře i jejich vyplněné vzory jsou na portálu www.portal.mpsv.cz. Termín návštěvy je možné domluvit telefonicky a někde i on-line, dodala mluvčí. Kontakty jsou na webu úřadu práce. K dispozici je v pracovní době i informační linka 844 844 803.