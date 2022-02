Lidé z Kolovče odmítli v referendu elektrárny na okraji městyse

Koloveč (Domažlicko) - Obyvatelé Kolovče na Domažlicku v referendu rozhodli, že nechtějí, aby na okraji městyse vyrostly dvě větrné elektrárny. Plebiscitu se zúčastnilo 383 hlasujících z celkového počtu 811 voličů, což bylo 47,23 procenta voličů. Proti bylo 243 lidí, vyplývá z výsledků referenda, které městys zveřejnil na svých webových stránkách.

Větrné elektrárny plánovala postavit u městyse karlovarská firma meridian Nová Energie s.r.o. Mělo jít o 150 metrů vysoké stožáry. Investor nabízel Kolovči finanční kompenzace. Podle informací investorské firmy by výška tubusu elektrárny byla 150 metrů, délka listu 75 metrů a výkon 4,3 MW. Větrníky, by stály asi kilometr od obce.

"Jsem rád, že celé úsilí, které jsme tomu vyhlášení referenda věnovali, se neminulo účinkem a výsledky jsou platné a závazné. Že to nebylo lidem lhostejné. A my se tím budeme řídit," řekl dnes ČTK starosta Kolovče Václav Pergl (za STAN). "Byl bych špatný starosta, kdybych řekl, že můžeme oželet 23 milionů (odhad kompenzací investora za 20 let, pozn. red). Ale je to projekt, s kterým jsme nepočítali, ale byl by to takový bonus navíc. Ale protože to byla taková zajímavá částka, tak jsme si nedovolili říct rovnou ne a proto jsme o tom diskutovali a nakonec vyvolali referendum," doplnil starosta. Jak dodal, souhlas obce by byl stejně jen prvním krokem, musela by se řešit změna územního plánu a hlavně jednání s vlastníky pozemků.

Referendum se mělo konat už počátkem loňského prosince, ale muselo být odloženo kvůli nouzovému stavu. Plebiscit by byl platný, pokud se ho zúčastní minimálně 35 procent oprávněných voličů. To se podařilo naplnit. Podle zákona je referendum závazné, pokud nadpoloviční většina hlasujících tvoří alespoň 25 procent oprávněných voličů. I to se naplnilo, pro odmítnutí bylo 29,96 procenta oprávněných voličů.

V Plzeňském kraji je zatím větrných elektráren jen několik. Dvě stejně vysoké elektrárny už fungují tři roky v Plzeňském kraji v Damnově, části města Bor na Tachovsku. V kraji stojí od roku 2013 ještě padesátimetrový větrník u Dožic na jižním Plzeňsku. Další plány jsou ve Stříbře a v nedalekém Kostelci.