Lidé z EU a Srbska budou moci od 21. 6. do ČR při splnění pravidel bez omezení

Praha - Od 21. června budou moci do České republiky bez omezení lidé z celé Evropské unie a Srbska, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podobný režim aktuálně platí pro občany Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska či Chorvatska. Do Česka mohou přijet bez omezení, pokud jsou alespoň 22 dní po podání první dávky vakcíny proti covidu-19. Musí to ale doložit národním certifikátem o provedeném očkování, který vydala některá ze zmíněných zemí. Nyní to bude platit pro celou EU a Srbsko. "Počítáme s tím, že od 1. července budou uznávány pouze certifikáty Evropské unie, takzvané covid pasy," řekl Vojtěch.

Na začátku června se též zjednodušila možnost navštívit Česko očkovaným lidem z Izraele, Austrálie, Thajska, Nového Zélandu, Singapuru a Jižní Koreje, kteří mohou využít služeb hotelů i restaurací. Obecně cizinci přijíždějící do Česka ze států označených ministerstvem zdravotnictví za země s nízkým rizikem nákazy nemusí mít test na koronavirus, ani vyplňovat příjezdový formulář. Na seznamu zemí s nízkým rizikem jsou v současnosti dále Island, Japonsko, Malta, San Marino a Vatikán.

Do budoucna by cestování mohly zjednodušit evropské covidové pasy. Společný rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od července.