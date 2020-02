Lidé vypískali Babiše při návštěvě Náchoda, měnil program

Desítky lidí vypískaly 26. února 2020 předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) při příjezdu do Náchoda. Premiér do jednadvacetitisícového Náchoda přijel vlakem z Jaroměře.

Náchod - Desítky lidí dnes vypískaly předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) při příjezdu do Náchoda. Premiér do jednadvacetitisícového Náchoda přijel vlakem z Jaroměře. Demonstranti na premiéra čekali na nádraží. Do dvaceti demonstrantů bylo i na nádraží v Jaroměři.

Po vystoupení z vlaku Babiš se svými spolupracovníky a ochrankou prošel mezi pískajícími a skandujícími demonstranty z druhého nástupiště k výpravní budově. Pak celá delegace zamířila do dopravní kanceláře. Po celou dobu ji provázel ohlušující pískot demonstrantů.

Původně plánované vyjádření premiéra pro novináře, které se mělo odehrát na peróně, bylo zrušeno. Babiš a členové delegace z nádraží odjeli autobusem do hotelu Beránek na setkání se starosty. Na cestu do Beránku demonstranti premiéra opět vyprovodili pískotem a skandováním "fůj", "hanba" či "Babiše do koše".